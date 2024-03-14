Отправлено: - 13:07

абике:

Списки прописанных жильцов у мусороневывозящих организаций давно уже есть, но они сами по нему толком не работают!

абике:



Цитата:Цитата:Так это было не по закону! Прокуратура наказывала за это,вот теперь будет легче. Но теперь ушлыые будут выписывать !Выписанные но проживающие будут теперь проблемой номер один.