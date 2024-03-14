Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:51
Цитата:
Нет, это сделал 111
abaika95:
вроде я вкинул посмотреть реакцию)
вроде я вкинул посмотреть реакцию)
Нет, это сделал 111
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:52
Цитата:
Шука привет!
abaika95:
Шука привет!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 14:09
Цитата:
Нет я
В диалоге с тобой я упомянул этот момент
Потом уже 111 закинул
Цитата:
Щас обидно было
Цитата:
Эта ответная реакция? От соловьевской шестерки?))) ржанул
Ну мы же с тобой понимаем, что ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
Или ты ещё не вкурил как токаев играет?))
maxsaf:
Нет, это сделал 111
Нет, это сделал 111
Нет я
В диалоге с тобой я упомянул этот момент
Потом уже 111 закинул
Цитата:
saba:
Шука привет!
Шука привет!
Щас обидно было
Цитата:
maxsaf:
Можно
Можно
Эта ответная реакция? От соловьевской шестерки?))) ржанул
Ну мы же с тобой понимаем, что ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
Или ты ещё не вкурил как токаев играет?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 14:40
Цитата:
Теперь десять страниц будешь выяснять кто сделал, для того, чтоб ты повелся и принял это за чистую монету и потом начал пугать Искандерами, выйдя из себя?
maxsaf:
Нет, это сделал 111
Нет, это сделал 111
Теперь десять страниц будешь выяснять кто сделал, для того, чтоб ты повелся и принял это за чистую монету и потом начал пугать Искандерами, выйдя из себя?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 16:54
Не понял, шо в Белгороде и Теткино творится?
Этнические русские, граждане России, убивают таких же русских, граждан России?
Ну вот вам и война, русских против русских.
Там уже и украинцев то нет..
Этнические русские, граждане России, убивают таких же русских, граждан России?
Ну вот вам и война, русских против русских.
Там уже и украинцев то нет..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 16:59
Хм..
Это теперь россияне воюют против россиян?
Что за СВО такое у Путина?
Перебить своих же?
Это теперь россияне воюют против россиян?
Что за СВО такое у Путина?
Перебить своих же?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 18:16
Цитата:
Да я только за))
abaika95:
Ну мы же с тобой понимаем, что ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
Ну мы же с тобой понимаем, что ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
Да я только за))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 18:30
Цитата:
Ссылку давай
abaika95:
Нет я В диалоге с тобой я упомянул этот момент
Нет я В диалоге с тобой я упомянул этот момент
Ссылку давай
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 18:34
Цитата:
Ты мне предлагаешь тебя считать в этом случае провокатором, а не 111. Не пойму, чё ты его выгораживаешь? Ты его куратор что-ли?
abaika95:
Нет я В диалоге с тобой я упомянул этот момент Потом уже 111 закинул
Нет я В диалоге с тобой я упомянул этот момент Потом уже 111 закинул
Ты мне предлагаешь тебя считать в этом случае провокатором, а не 111. Не пойму, чё ты его выгораживаешь? Ты его куратор что-ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 19:03
Цитата:
Ну да, надо же разобраться, кто из вас провокатор, чтобы невинные люди не пострадали
Цитата:
Не боись, нет у меня Искандеров.
111:
Теперь десять страниц будешь выяснять кто сделал, для того, чтоб ты повелся и принял это за чистую монету
Теперь десять страниц будешь выяснять кто сделал, для того, чтоб ты повелся и принял это за чистую монету
Ну да, надо же разобраться, кто из вас провокатор, чтобы невинные люди не пострадали
Цитата:
111:
потом начал пугать Искандерами
потом начал пугать Искандерами
Не боись, нет у меня Искандеров.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 19:52
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 20:02
Цитата:
Ну, ты же свой фейк о ценниках на казахском уже тут лет 10 распространяешь и провоцируешь, но ты же не провокатор.
Ты всего лишь врешь..
maxsaf:
Ну да, надо же разобраться, кто из вас провокатор, чтобы невинные люди не пострадали
Ну да, надо же разобраться, кто из вас провокатор, чтобы невинные люди не пострадали
Ну, ты же свой фейк о ценниках на казахском уже тут лет 10 распространяешь и провоцируешь, но ты же не провокатор.
Ты всего лишь врешь..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 20:10
Ну вот, зетпатриот что сказал.
Ну а почему тутошние зетпатриоты не отправят своих детей воевать?
Ведь они спасут мир?
Или только мой племяш должен был их защищать и погибнуть там в луганской области за этих мерзавцев, которые отправили 19ти летнего пацана умирать за них?
jpeg uploading site
Ну а почему тутошние зетпатриоты не отправят своих детей воевать?
Ведь они спасут мир?
Или только мой племяш должен был их защищать и погибнуть там в луганской области за этих мерзавцев, которые отправили 19ти летнего пацана умирать за них?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 20:17
Цитата:
Да сфигали это фейк? Вот, даже сейчас ходят, ценники проверяют, вывески, рекламу
Цитата:
тыц
111:
Ну, ты же свой фейк о ценниках на казахском уже тут лет 10 распространяешь и провоцируешь, но ты же не провокатор. Ты всего лишь врешь..
Ну, ты же свой фейк о ценниках на казахском уже тут лет 10 распространяешь и провоцируешь, но ты же не провокатор. Ты всего лишь врешь..
Да сфигали это фейк? Вот, даже сейчас ходят, ценники проверяют, вывески, рекламу
Цитата:
Отмечается, что сотрудники «Управления внутренней политики» посещают торговые центры и организации, где проводят разъяснительную работу о необходимости использовать казахский язык. В том числе, они напоминают о требовании параллельно составлять ценники на языке республики, если они изначально написаны на русском языке.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: saba
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать