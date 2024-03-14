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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:51
#3421
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Цитата:
abaika95:
вроде я вкинул посмотреть реакцию)

Нет, это сделал 111
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:52
#3422
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Цитата:
abaika95:

Шука привет!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:56
#3423
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Цитата:
abaika95:
3 где эта новость вызывала ответную реакцию можно глянуть?

Можно

тыц
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 14:09
#3424
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Цитата:
maxsaf:
Нет, это сделал 111

Нет я
В диалоге с тобой я упомянул этот момент
Потом уже 111 закинул

Цитата:
saba:
Шука привет!

Щас обидно было
Цитата:
maxsaf:
Можно

Эта ответная реакция? От соловьевской шестерки?))) ржанул

Ну мы же с тобой понимаем, что ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
Или ты ещё не вкурил как токаев играет?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 14:40
#3425
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Цитата:
maxsaf:
Нет, это сделал 111

Теперь десять страниц будешь выяснять кто сделал, для того, чтоб ты повелся и принял это за чистую монету и потом начал пугать Искандерами, выйдя из себя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 16:54
#3426
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Не понял, шо в Белгороде и Теткино творится?
Этнические русские, граждане России, убивают таких же русских, граждан России?
Ну вот вам и война, русских против русских.
Там уже и украинцев то нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 16:59
#3427
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Хм..
Это теперь россияне воюют против россиян?
Что за СВО такое у Путина?
Перебить своих же?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 18:16
#3428
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Цитата:
abaika95:
Ну мы же с тобой понимаем, что ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ

Да я только за))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 18:30
#3429
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Цитата:
abaika95:
Нет я В диалоге с тобой я упомянул этот момент

Ссылку давай
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 18:34
#3430
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Цитата:
abaika95:
Нет я В диалоге с тобой я упомянул этот момент Потом уже 111 закинул

Ты мне предлагаешь тебя считать в этом случае провокатором, а не 111. Не пойму, чё ты его выгораживаешь? Ты его куратор что-ли? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 19:03
#3431
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Цитата:
111:
Теперь десять страниц будешь выяснять кто сделал, для того, чтоб ты повелся и принял это за чистую монету

Ну да, надо же разобраться, кто из вас провокатор, чтобы невинные люди не пострадали :lol:

Цитата:
111:
потом начал пугать Искандерами

Не боись, нет у меня Искандеров. :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 19:52
#3432
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Цитата:
111:

Цитата:
maxsaf:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 20:02
#3433
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Цитата:
maxsaf:
Ну да, надо же разобраться, кто из вас провокатор, чтобы невинные люди не пострадали

Ну, ты же свой фейк о ценниках на казахском уже тут лет 10 распространяешь и провоцируешь, но ты же не провокатор.
Ты всего лишь врешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 20:10
#3434
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Ну вот, зетпатриот что сказал.
Ну а почему тутошние зетпатриоты не отправят своих детей воевать?
Ведь они спасут мир?
Или только мой племяш должен был их защищать и погибнуть там в луганской области за этих мерзавцев, которые отправили 19ти летнего пацана умирать за них?

jpeg uploading site
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 20:17
#3435
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Цитата:
111:
Ну, ты же свой фейк о ценниках на казахском уже тут лет 10 распространяешь и провоцируешь, но ты же не провокатор. Ты всего лишь врешь..

Да сфигали это фейк? Вот, даже сейчас ходят, ценники проверяют, вывески, рекламу

Цитата:
Отмечается, что сотрудники «Управления внутренней политики» посещают торговые центры и организации, где проводят разъяснительную работу о необходимости использовать казахский язык. В том числе, они напоминают о требовании параллельно составлять ценники на языке республики, если они изначально написаны на русском языке.



тыц
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