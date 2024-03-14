Отправлено: - 16:15



- Строгий режим вам назначен, потому что вы ранее уже были судимы и отбывали наказание, - пояснила судья.

В 2011 году Виктор Пынзарь был судим за изнасилование и получил 5 лет лишения свободы.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51707 судья сообщила, что статья, по которой судили Пынзаря, предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Но суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие двух малолетних детей у подсудимого, его признание вины и раскаяние.- Строгий режим вам назначен, потому что вы ранее уже были судимы и отбывали наказание, - пояснила судья.В 2011 году Виктор Пынзарь был судим за изнасилование и получил 5 лет лишения свободы.Источник:

Цитата:и почему только 6.8 ? раз пьяный за рулём преступник так и судите как преступника совершившего умышленное преступлениесрок он будет отбывать от звонка до звонка, потому что не сможет такую сумму выплатить..тем более на строгом..