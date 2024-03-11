НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48770
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 16:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За это сегодня, 11 марта, на сессии единогласно и без вопросов проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата. Как сообщил председательствующий Махаббат ЖУТАЕВ, инициатива поменять название населенного пункта исходила от его жителей.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
975
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 22:23
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 22:32
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22390
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 23:35
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 23:58
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22390
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:01
#19
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:03
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22390
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:05
#21
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:05
#22
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
975
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 00:35
#23
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
975
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 00:38
#24
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:44
#25
Комментарий удален модератором.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
164
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 01:32
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото - заставка для винды old classik. Жаль разрешение плохое. Я бы себе поставил.
Переименовали и переименовали. Нет вроде села, как пишут выше. А план ономастам по топонимике никто не отменял. Работа у них такая.
Профайл
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
594
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 14.03.24 - 14:37
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поселок Лаврентьевский появился в конце 19 века переселенцы назвали
был такой монах Лаврентий Историки знают Лаврентьевская летопись там и про хана Батыя и прочих уже давно забытых нами "деятелях" А еще Лаврентьевка упоминается как место рождения и работы ветеранов Великой Отечественной войны в различных книгах энциклопедиях Русские украинцы казахи рожденные в Лаврентьевке воевали за нашу Родину погибали их награждали орденами медалями До революции даже была Лаврентьевская волость Была небольшая церковь молильный дом Но основное развитие при КазССР Сегодняшняя школа построена при Кунаеве Сейчас там меньше 20 школьников А вообще можно спросить например в Костане остановить первых попавших вам учащихся школ или студентов и всего лишь один- два из ста ответит кто такой Кунаев А тут "по просьбам аксакалов восстановить название озера" Вы посмотрели бы то озеро 8-) Кстати там подобных заболоченных озер немерено Да и в переводе на русский не очень то название Хотя при чем здесь какие то русские? Кто они такие правда же не важно ведь? Тем более их там уже и не осталось наверно Как и само село к сожалению Кунаевские дома постепенно "доживают" и если бы не трасса то и села давно уже не было А трасса это отдельный рассказ Республиканская трасса Астана - Костанай особенно в части Аулиеколь - Костанай это полная жопа Но за последние пять лет кроме Новонежинки вроде все старые названия "успешно" заменили и живущие там "зажили" Меняют все "чуждое" некоторым нацпатам! Нет не жители Лаврентьевки как мне кажется хотели сменить название а те кто ехал по трассе и увидел "неприглядные для глаз названия" Мы что разве в Рашке живем?- так они порой свои видео начинают Да и правда не в Рашке оне живут! И это не народ не жители а единицы кто все это баламутит Народу там не до переименований посмотрите как там люди живут какие там условия жизни но зато уже с новым названием На очереди Новонежинка! Пора бы уже и ее на свалку истории! А то когда-то понаехали "всякие" со своими названиями! Хорошо хоть мелких заболоченных озер здесь много - на всех хватит названий А если посмотреть с другой стороны то это даже как-то и прикольно можно ставки делать "Когда и Что и в Кого" Всем добра!
8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 14.03.2024 - 15:50]
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 14.03.24 - 15:48
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
лишь один- два из ста ответит кто такой Кунаев А

А кто это?

[Исправлено: 111, 14.03.2024 - 16:55]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS