Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...

Отправлено: - 14:17

Управление культуры и всех массовиков затейников менять надо



Никуда не годится



Всё горожане на работе а они в будний день в 11 утра, в 12 дня в 1 дня устраивают мероприятия



Мы начинаем КВН

Для кого? Для чего?

Для себя получается

Отстреляться и забыть





Поздний совок во всей красе

Есть план на 570 мероприятий к празднику

Надо выполнить план и перевыполнить

И плевать на качество и КПД

А народ в итоге уже понял что от властей ничего не дождешься

Идут все после работы покупают пиво и дома сидят