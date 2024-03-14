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"Медалей могло быть больше, однако..." - Отток спортсменов и работу ДЮСШ обсуждали с акимом области на коллегии в Костанае
"Медалей могло быть больше, однако..." - Отток спортсменов и работу ДЮСШ обсуждали с акимом области на коллегии в Костанае
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