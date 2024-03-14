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≡ "Медалей могло быть больше, однако..." - Отток спортсменов и работу ДЮСШ обсуждали с акимом области на коллегии в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48770
"Медалей могло быть больше, однако..." - Отток спортсменов и работу ДЮСШ обсуждали с акимом области на коллегии в Костанае
Отправлено: 14.03.24 - 14:55
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- Область на протяжении многих лет теряет перспективных спортсменов, на подготовку которых были затрачены немалые финансы, - сказала Елена Киреева. - Но решающую роль сыграли условия, которые были предложены спортсменам в других регионах.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9931
Re: "Медалей могло быть больше, однако..." - Отток...
Отправлено: 14.03.24 - 14:55
#1
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***Ирина Некрасова принесли в копилку Акмолинской области две серебряные медали Олимпийских игр.*** ---****Первоначально она выиграла серебряную медаль в категории 63 кг на летних Олимпийских играх 2008 года, набрав в общей сложности 240 кг. 17 ноября 2016 года МОК дисквалифицировал ее с Олимпийских игр 2008 года, лишил олимпийской медали и вычеркнул ее результаты из рекорда за провал теста на наркотики при повторном анализе ее допинг-пробы 2008 года.**** ----- Что , чиновники этого не знают ?
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