Re: "Медалей могло быть больше, однако..." - Отток...

Отправлено: - 14:55

***Ирина Некрасова принесли в копилку Акмолинской области две серебряные медали Олимпийских игр.*** ---****Первоначально она выиграла серебряную медаль в категории 63 кг на летних Олимпийских играх 2008 года, набрав в общей сложности 240 кг. 17 ноября 2016 года МОК дисквалифицировал ее с Олимпийских игр 2008 года, лишил олимпийской медали и вычеркнул ее результаты из рекорда за провал теста на наркотики при повторном анализе ее допинг-пробы 2008 года.**** ----- Что , чиновники этого не знают ?