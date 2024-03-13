Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...

Отправлено: - 14:44

Я вас успокою, сети действительно изношены. Но дело в том, что такую программу первый уже внедрял, если не ошибаюсь в 2010 году, где разрешил повышение тарифов в обмен на инвестиции. Тарифы повышались, а износ сетей не снижался. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать судьбу следующих повышений. Деньги уйдут точно так же, на яхты и виллы, а сети, ну для вида может и снизят износ на пару процентов. Частник он заточен на экономии на всем, и извлечении денег из всего. Плевать ему на состояние этих самых сетей и оборудования, пока они дают деньги.