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≡ Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48770
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 12:58
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По словам директора КЭЦ, из-за того, что проект тарифа рассматривали 120 дней вместо предусмотренных правилами ценообразования 30 дней, предприятие понесло большие убытки. В результате ТОО было вынуждено привлечь заёмные средства, чтобы не допустить ограничения поставок.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1215
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 14.03.24 - 14:44
#15
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Я вас успокою, сети действительно изношены. Но дело в том, что такую программу первый уже внедрял, если не ошибаюсь в 2010 году, где разрешил повышение тарифов в обмен на инвестиции. Тарифы повышались, а износ сетей не снижался. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать судьбу следующих повышений. Деньги уйдут точно так же, на яхты и виллы, а сети, ну для вида может и снизят износ на пару процентов. Частник он заточен на экономии на всем, и извлечении денег из всего. Плевать ему на состояние этих самых сетей и оборудования, пока они дают деньги.
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