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≡ Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48770
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:17
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Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры Сауле АЗИМЖАНОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15238
Re: Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай...
Отправлено: 14.03.24 - 14:17
#1
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Управление культуры и всех массовиков затейников менять надо

Никуда не годится

Всё горожане на работе а они в будний день в 11 утра, в 12 дня в 1 дня устраивают мероприятия

Мы начинаем КВН
Для кого? Для чего?
Для себя получается
Отстреляться и забыть


Поздний совок во всей красе
Есть план на 570 мероприятий к празднику
Надо выполнить план и перевыполнить
И плевать на качество и КПД
А народ в итоге уже понял что от властей ничего не дождешься
Идут все после работы покупают пиво и дома сидят
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:37
#2
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Праздники конечно хорошо, цены повышают, мы танцуем, на коммуналку растут, мы танцуем, в кармане ничего, мы танцуем..
Зачем так долго то?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9793
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 14:56
#3
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Сейчас у мусульман священный месяц Рамадан,многие держат пост,как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36665
Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Отправлено: 14.03.24 - 15:44
#4
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Цитата:
Добринцофф:
как праздновать Наурыз с традиционными баурсаками , другими угощениям и не нарушить пост

С ночи до утра отъедаешься, вот тебе и счастье.
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