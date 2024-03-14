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≡ Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять по фактическому количеству проживающих
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48767
Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять по фактическому количеству проживающих
Отправлено: 14.03.24 - 11:35
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Выставлять квитанции за вывоз мусора в Казахстане будут по базам данных МВД, которые учитывают фактическое количество проживающих в квартире человек, не прописанных в ней, рассказала директор Департамента управления отходами Минэкологии РК Динара Ажигалиева. По ее словам, это улучшит сбор платежей и позволит мусоровывозящим организациям эффективнее бороться с должниками.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6759
Re: Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять...
Отправлено: 14.03.24 - 11:35
#1
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Счета формируют согласно адресной справки сколько прописано жильцов на данной территории. Эти справки дают те же самые органы,куда предоставили допуск монополистучтобы акиматы обеспечили доступ своих организаций к этой базе
Я то думал уже будут ходить поквартирно и считать проживающих
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
86
Re: Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять...
Отправлено: 14.03.24 - 12:54
#2
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Внимательно читайте текст! Из него следует, что мусоровывозящие организации по всей стране с помощью полиции будут ходить по квартирам и искать именно непрописанных жильцов! Списки прописанных жильцов у мусороневывозящих организаций давно уже есть, но они сами по нему толком не работают! Поэтому в этой статье речь идет о непрописанных в квартире, доме! Ведь мусорщики сами толком не работая по взиманию долгов с населения, подняли вопрос перед слышащим Правительством РК, чтобы впредь полиция им помогала выявлять неплательщиков и взыскивать с них за вывоз мусора именно за непрописанных жильцов! Теперь в Костанае, ТОО Тазалык теперь будет начислять по-другому: сотрудники будут ходить по квартирам с участковым и выявлять непрописанных: иностранцев, квартирантов, пьяниц, наркоманов, залетных преступников, а также "блатхаты", которые сдаются по часам, суткам! У нас теперь гос-во слышащее!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1717
Re: Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять...
Отправлено: 14.03.24 - 13:07
#3
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Цитата:
абике:
Списки прописанных жильцов у мусороневывозящих организаций давно уже есть, но они сами по нему толком не работают!

Цитата:
абике:

Так это было не по закону! Прокуратура наказывала за это,вот теперь будет легче. Но теперь ушлыые будут выписывать !Выписанные но проживающие будут теперь проблемой номер один.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6759
Re: Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять...
Отправлено: 14.03.24 - 13:37
#4
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Зачастую наши мусоровывозящие организации сталкиваются с тем, что они не знают, сколько фактически живет человек в квартире или доме
Я не догоняю, как понять эти слова. Допустим ,я собрал шалман,гуляю по полной,а тут ломится участковый с контроллером из мусоровывозящей фирмы. Дальше, что должно произойти, и как этому отнесутся мои друзья
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