Отправлено: - 12:17

сайлау курманов: Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками. Кто знал что последнее поколение советских людей попадет в такую мясорубку.Kairat stayer: Сильно не переживайте пожалуйста, в следующей жизни вы коммуняки, утрете носы всяким упырям и киловатт-час электроэнергии будет стоит всего 4 копейки 😂😂😂.abaika95: была единая энергосистема по странекогда таджикистан давал электричество и киргизии и югу казахстана по внутренней ценеKairat stayer: Теперь всё ясно, ранее всё думал, что упырь Обама, до нас ещё не добрался. В ток-шоу у россиян говорят же постоянно, что во всех бедах на постсоветском пространстве проклятая Америка виновата, что из-за них цены на продукты, лекарства поднялись, тарифы ЖКХ выросли и.т.д.Подробнее здесь: