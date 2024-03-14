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≡ Обзор популярных моделей смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48767
Обзор популярных моделей смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки
Отправлено: 14.03.24 - 11:04
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Смартфоны с поддержкой бесконтактных зарядных устройств избавляют владельцев от необходимости искать источник электропитания. Удобный Qi-приемник поможет быстро восстановить заряд батареи, даже если вы находитесь за рулем автомобиля. Ниже представлен обзор гаджетов, которые пользуются спросом у казахстанцев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22390
Re: Обзор популярных моделей смартфонов с поддержкой...
Отправлено: 14.03.24 - 11:04
#1
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Беспроводная зарядка - тема. Когда порт USB откажет, а это произойдет довольно быстро - телефон ещё послужит приличное время на такой зарядке.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6759
Re: Обзор популярных моделей смартфонов с поддержкой...
Отправлено: 14.03.24 - 11:41
#2
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Оно не вредно для здоровья потребителей?
Пишут всякое, тут блогер один говорит: надо ощелачивать организм лимоном,съедая его с кожурой. Видимо не знает блогер, что лимон есть кислота
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
123
Re: Обзор популярных моделей смартфонов с поддержкой...
Отправлено: 14.03.24 - 11:47
#3
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Беспроводная зарядка - тема. Когда порт USB откажет, а это произойдет довольно быстро - телефон ещё послужит приличное время на такой зарядке.-----
Быстрее батарея вздуется (если конечно с похмелья трясущимися руками не забивать штеккер в гнездо)
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1474
Re: Обзор популярных моделей смартфонов с поддержкой...
Отправлено: 14.03.24 - 12:11
#4
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Цитата:
maxsaf:
Беспроводная зарядка - тема. Когда порт USB откажет, а это произойдет довольно быстро - телефон ещё послужит приличное время на такой зарядке.


хм, с чего бы это ему отказывать? минус беспроводной зарядки - долго заряжает
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