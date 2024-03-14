Отправлено: - 12:11

maxsaf:

Беспроводная зарядка - тема. Когда порт USB откажет, а это произойдет довольно быстро - телефон ещё послужит приличное время на такой зарядке.

Цитата:хм, с чего бы это ему отказывать? минус беспроводной зарядки - долго заряжает