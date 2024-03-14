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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 228 из 228«1...226227228
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:19
#3406
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Цитата:
abaika95:
а вот пиво и жральня к пиву исключительно на русском))) что это как не умышленное оскорбление русского этноса? это же владельцы пивной точки на что то намекают? я бы на месте турбо шовиков в лице местных максов и витов задумался

Тебя от алкоголизма спасают. Я то, в отличие от тебя, не пью, даже пиво :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:20
#3407
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Цитата:
abaika95:
каждое действие вызывает равное по силе противодействие

Ага, сами выдумали - сами порадовались :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:20
#3408
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Цитата:
maxsaf:
Если работник не понравился работодателю, он работника уволит. А если работнику не понравилась работа, он сам уйдет. Но работник не будет сам уходить, если он не понравился работодателю. Логику уловил?

уловил
у тебя нет логики
либо ты просто опять пытаешься набросить на вентилятор

еще раз для тех кто по русски разучился понимать
медленно и вдумчиво

ЕЕ
НЕ УВОЛЬНЯЛИ

ОНА
УШЛА
НА
МОМЕНТЕ
СТАЖИРОВКИ
ТАК
КАК
одним из требований было знание казахского
день она там стажировалась или пол часа не известно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:21
#3409
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Цитата:
maxsaf:
Тебя от алкоголизма спасают. Я то, в отличие от тебя, не пью, даже пиво

ну оно и видно
по наркотикам сильно тоже не убивайся
до добра не доведет)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:22
#3410
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Цитата:
abaika95:
теперь на россию и русских выплескивается все то что копилось)) винить в этом народ?

Нет, читать самого себя))

Цитата:
abaika95:
каждое действие вызывает равное по силе противодействие

:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:22
#3411
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Цитата:
maxsaf:
Ага, сами выдумали - сами порадовались

зато ты уже неделю тут одно место рвешь доказывая то чего не было)))

бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:23
#3412
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Цитата:
abaika95:
ну оно и видно по наркотикам сильно тоже не убивайся до добра не доведет)

Не, у меня это принципиальный вопрос. Никакого алкоголя, никакого курева, и уж тем более никаких наркотиков ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:24
#3413
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Цитата:
saba:
Вита не трогай!! Он под моей персональной защитой, как и Марик

мне мягко говоря плевать)

воюю куда вздумается) Цитата:
maxsaf:
Ну это скорее ваша недоработка)) так резво начинали, и такой печальный финал

кстати интересно в дешевых забегаловках тоже все на русском?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:25
#3414
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Цитата:
maxsaf:
Не, у меня это принципиальный вопрос. Никакого алкоголя, никакого курева, и уж тем более никаких наркотиков

так и сказал бы сразу

жена не разрешает
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:39
#3415
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Цитата:
abaika95:
так и сказал бы сразу жена не разрешает

Не надо проецировать свои проблемы на других :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:45
#3416
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Цитата:
abaika95:
либо ты просто опять пытаешься набросить на вентилятор

Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:52
#3417
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Цитата:
abaika95: бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить
Ты с хронологией ошибся.1. Сначала был вброс Алтын Орды. 2. Новость расползалась по местным ресурсам, где у патриотов случилась групповая эйфория. 3. Новость вызвала ответную реакцию соседей. 4. Орда получила по шапке и включила заднюю. На эйфорию на остальных ресурсах это никак не повлияло. 5. Твой напарник вбросил это сюда во флуд. 6. Цитата:
abaika95: каждое действие вызывает равное по силе противодействие


[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 11:52]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:01
#3418
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Цитата:
abaika95:
одним из требований было знание казахского

111 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:07
#3419
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Цитата:
abaika95:
бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить

Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:37
#3420
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Цитата:
maxsaf:
Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает

вроде я вкинул посмотреть реакцию)

реакция меня удовлетворила)

Цитата:
maxsaf:
Ты с хронологией ошибся.1. Сначала был вброс Алтын Орды. 2. Новость расползалась по местным ресурсам, где у патриотов случилась групповая эйфория. 3. Новость вызвала ответную реакцию соседей. 4. Орда получила по шапке и включила заднюю. На эйфорию на остальных ресурсах это никак не повлияло. 5. Твой напарник вбросил это сюда во флуд


3 где эта новость вызывала ответную реакцию можно глянуть? в коментах и пабликах или опять канделаки возмутилась?)
4 орда получила по шапке от местных которые проверили инфу
5 напарники только у вас в канаде еще раз повторю
я один здесь, учись общаться с каждым по отдельности иначе я тебя с шуркой мешать в одну субстанцию начну) Цитата:
maxsaf:
11 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу?

нет мне плевать и на него и на охранника
я вроде как тут и по поводу этой бабы с почты ничего негативного не писал
обсудили и забыли
ушла и ушла
это тебя постоянно задевает всё
можешь приехать и пойти с патрулем к этому охраннику (если он реально есть) и выявить нарушение
приедешь? Цитата:
maxsaf:
Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой

может быть, ну пока только у тебя тут все штаны продырявлены от поджогов пятой точки на теме языка и увольнения какой то якобы бабы с почты))

алтын орда молодец) дальше-больше

[Исправлено: abaika95, 14.03.2024 - 12:38]
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