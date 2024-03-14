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≡ Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять по фактическому количеству проживающих
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48767
Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять по фактическому количеству проживающих
Отправлено: 14.03.24 - 11:35
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Выставлять квитанции за вывоз мусора в Казахстане будут по базам данных МВД, которые учитывают фактическое количество проживающих в квартире человек, не прописанных в ней, рассказала директор Департамента управления отходами Минэкологии РК Динара Ажигалиева. По ее словам, это улучшит сбор платежей и позволит мусоровывозящим организациям эффективнее бороться с должниками.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6758
Re: Счета за вывоз мусора в Казахстане теперь будут выставлять...
Отправлено: 14.03.24 - 11:35
#1
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Счета формируют согласно адресной справки сколько прописано жильцов на данной территории. Эти справки дают те же самые органы,куда предоставили допуск монополистучтобы акиматы обеспечили доступ своих организаций к этой базе
Я то думал уже будут ходить поквартирно и считать проживающих
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