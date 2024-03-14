Отправлено: - 11:35

Выставлять квитанции за вывоз мусора в Казахстане будут по базам данных МВД, которые учитывают фактическое количество проживающих в квартире человек, не прописанных в ней, рассказала директор Департамента управления отходами Минэкологии РК Динара Ажигалиева. По ее словам, это улучшит сбор платежей и позволит мусоровывозящим организациям эффективнее бороться с должниками.