Отправлено: - 10:56

abaika95:

надо именно чтобы арабы вложились сюда сняв потом политические барышы на других моментах

Цитата:Привыкай, после того как #1 туда выехал, теперь арабы - партнёры Казахстана #1, начиная с энергетики... Совпадение? Не думаю