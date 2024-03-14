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Ремонтные работы на газопроводе в Костанайской области пройдут без отключения потребителей
Ремонтные работы на газопроводе в Костанайской области пройдут без отключения потребителей
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