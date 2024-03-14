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≡ Ремонтные работы на газопроводе в Костанайской области пройдут без отключения потребителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48767
Ремонтные работы на газопроводе в Костанайской области пройдут без отключения потребителей
Отправлено: 14.03.24 - 10:34
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Ремонтные работы на магистральном газопроводе (МГ) «Карталы-Рудный» пройдут 1-20 августа. Об этом сообщил на заседании коллегии по вопросам ЖКХ директор управления магистральных газопроводов «Костанай» Руслан БОЗБАЕВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15236
Re: Ремонтные работы на газопроводе в Костанайской области...
Отправлено: 14.03.24 - 10:34
#1
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Цитата:
В прошлом году, во время визита главы нашего государства в Катар, было подписано соглашение с крупной местной инвесткомпанией о финансировании строительства газопровода из Актюбинской области в Костанай.

Источник:


ага а никакой местной инвест компании или банка в стране естественно не нашлось
надо именно чтобы арабы вложились сюда сняв потом политические барышы на других моментах
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22388
Ремонтные работы на газопроводе в Костанайской области пройдут без отключения потребителей
Отправлено: 14.03.24 - 10:56
#2
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Цитата:
abaika95:
надо именно чтобы арабы вложились сюда сняв потом политические барышы на других моментах

Привыкай, после того как #1 туда выехал, теперь арабы - партнёры Казахстана #1, начиная с энергетики... Совпадение? Не думаю :lol:
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