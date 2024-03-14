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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:19
Цитата:
Тебя от алкоголизма спасают. Я то, в отличие от тебя, не пью, даже пиво
abaika95:
а вот пиво и жральня к пиву исключительно на русском))) что это как не умышленное оскорбление русского этноса? это же владельцы пивной точки на что то намекают? я бы на месте турбо шовиков в лице местных максов и витов задумался
а вот пиво и жральня к пиву исключительно на русском))) что это как не умышленное оскорбление русского этноса? это же владельцы пивной точки на что то намекают? я бы на месте турбо шовиков в лице местных максов и витов задумался
Тебя от алкоголизма спасают. Я то, в отличие от тебя, не пью, даже пиво
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:20
Цитата:
Ага, сами выдумали - сами порадовались
abaika95:
каждое действие вызывает равное по силе противодействие
каждое действие вызывает равное по силе противодействие
Ага, сами выдумали - сами порадовались
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:20
Цитата:
уловил
у тебя нет логики
либо ты просто опять пытаешься набросить на вентилятор
еще раз для тех кто по русски разучился понимать
медленно и вдумчиво
ЕЕ
НЕ УВОЛЬНЯЛИ
ОНА
УШЛА
НА
МОМЕНТЕ
СТАЖИРОВКИ
ТАК
КАК
одним из требований было знание казахского
день она там стажировалась или пол часа не известно
maxsaf:
Если работник не понравился работодателю, он работника уволит. А если работнику не понравилась работа, он сам уйдет. Но работник не будет сам уходить, если он не понравился работодателю. Логику уловил?
Если работник не понравился работодателю, он работника уволит. А если работнику не понравилась работа, он сам уйдет. Но работник не будет сам уходить, если он не понравился работодателю. Логику уловил?
уловил
у тебя нет логики
либо ты просто опять пытаешься набросить на вентилятор
еще раз для тех кто по русски разучился понимать
медленно и вдумчиво
ЕЕ
НЕ УВОЛЬНЯЛИ
ОНА
УШЛА
НА
МОМЕНТЕ
СТАЖИРОВКИ
ТАК
КАК
одним из требований было знание казахского
день она там стажировалась или пол часа не известно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:21
Цитата:
ну оно и видно
по наркотикам сильно тоже не убивайся
до добра не доведет)
maxsaf:
Тебя от алкоголизма спасают. Я то, в отличие от тебя, не пью, даже пиво
Тебя от алкоголизма спасают. Я то, в отличие от тебя, не пью, даже пиво
ну оно и видно
по наркотикам сильно тоже не убивайся
до добра не доведет)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:22
Цитата:
Нет, читать самого себя))
Цитата:
abaika95:
теперь на россию и русских выплескивается все то что копилось)) винить в этом народ?
теперь на россию и русских выплескивается все то что копилось)) винить в этом народ?
Нет, читать самого себя))
Цитата:
abaika95:
каждое действие вызывает равное по силе противодействие
каждое действие вызывает равное по силе противодействие
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:22
Цитата:
зато ты уже неделю тут одно место рвешь доказывая то чего не было)))
бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить
maxsaf:
Ага, сами выдумали - сами порадовались
Ага, сами выдумали - сами порадовались
зато ты уже неделю тут одно место рвешь доказывая то чего не было)))
бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:23
Цитата:
Не, у меня это принципиальный вопрос. Никакого алкоголя, никакого курева, и уж тем более никаких наркотиков
abaika95:
ну оно и видно по наркотикам сильно тоже не убивайся до добра не доведет)
ну оно и видно по наркотикам сильно тоже не убивайся до добра не доведет)
Не, у меня это принципиальный вопрос. Никакого алкоголя, никакого курева, и уж тем более никаких наркотиков
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:24
Цитата:
мне мягко говоря плевать)
воюю куда вздумается) Цитата:
кстати интересно в дешевых забегаловках тоже все на русском?)
saba:
Вита не трогай!! Он под моей персональной защитой, как и Марик
Вита не трогай!! Он под моей персональной защитой, как и Марик
мне мягко говоря плевать)
воюю куда вздумается) Цитата:
maxsaf:
Ну это скорее ваша недоработка)) так резво начинали, и такой печальный финал
Ну это скорее ваша недоработка)) так резво начинали, и такой печальный финал
кстати интересно в дешевых забегаловках тоже все на русском?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:25
Цитата:
так и сказал бы сразу
жена не разрешает
maxsaf:
Не, у меня это принципиальный вопрос. Никакого алкоголя, никакого курева, и уж тем более никаких наркотиков
Не, у меня это принципиальный вопрос. Никакого алкоголя, никакого курева, и уж тем более никаких наркотиков
так и сказал бы сразу
жена не разрешает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:39
Цитата:
Не надо проецировать свои проблемы на других
abaika95:
так и сказал бы сразу жена не разрешает
так и сказал бы сразу жена не разрешает
Не надо проецировать свои проблемы на других
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:45
Цитата:
Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает
abaika95:
либо ты просто опять пытаешься набросить на вентилятор
либо ты просто опять пытаешься набросить на вентилятор
Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 10:52
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 11:52]
abaika95: бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалитьТы с хронологией ошибся.1. Сначала был вброс Алтын Орды. 2. Новость расползалась по местным ресурсам, где у патриотов случилась групповая эйфория. 3. Новость вызвала ответную реакцию соседей. 4. Орда получила по шапке и включила заднюю. На эйфорию на остальных ресурсах это никак не повлияло. 5. Твой напарник вбросил это сюда во флуд. 6. Цитата:
abaika95: каждое действие вызывает равное по силе противодействие
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 11:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:01
Цитата:
111 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу?
abaika95:
одним из требований было знание казахского
одним из требований было знание казахского
111 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:07
Цитата:
Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой
abaika95:
бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить
бинго! алтын орда умеет вам одно место подпалить
Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 11:37
Цитата:
вроде я вкинул посмотреть реакцию)
реакция меня удовлетворила)
Цитата:
3 где эта новость вызывала ответную реакцию можно глянуть? в коментах и пабликах или опять канделаки возмутилась?)
4 орда получила по шапке от местных которые проверили инфу
5 напарники только у вас в канаде еще раз повторю
я один здесь, учись общаться с каждым по отдельности иначе я тебя с шуркой мешать в одну субстанцию начну) Цитата:
нет мне плевать и на него и на охранника
я вроде как тут и по поводу этой бабы с почты ничего негативного не писал
обсудили и забыли
ушла и ушла
это тебя постоянно задевает всё
можешь приехать и пойти с патрулем к этому охраннику (если он реально есть) и выявить нарушение
приедешь? Цитата:
может быть, ну пока только у тебя тут все штаны продырявлены от поджогов пятой точки на теме языка и увольнения какой то якобы бабы с почты))
алтын орда молодец) дальше-больше
[Исправлено: abaika95, 14.03.2024 - 12:38]
maxsaf:
Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает
Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает
вроде я вкинул посмотреть реакцию)
реакция меня удовлетворила)
Цитата:
maxsaf:
Ты с хронологией ошибся.1. Сначала был вброс Алтын Орды. 2. Новость расползалась по местным ресурсам, где у патриотов случилась групповая эйфория. 3. Новость вызвала ответную реакцию соседей. 4. Орда получила по шапке и включила заднюю. На эйфорию на остальных ресурсах это никак не повлияло. 5. Твой напарник вбросил это сюда во флуд
Ты с хронологией ошибся.1. Сначала был вброс Алтын Орды. 2. Новость расползалась по местным ресурсам, где у патриотов случилась групповая эйфория. 3. Новость вызвала ответную реакцию соседей. 4. Орда получила по шапке и включила заднюю. На эйфорию на остальных ресурсах это никак не повлияло. 5. Твой напарник вбросил это сюда во флуд
3 где эта новость вызывала ответную реакцию можно глянуть? в коментах и пабликах или опять канделаки возмутилась?)
4 орда получила по шапке от местных которые проверили инфу
5 напарники только у вас в канаде еще раз повторю
я один здесь, учись общаться с каждым по отдельности иначе я тебя с шуркой мешать в одну субстанцию начну) Цитата:
maxsaf:
11 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу?
11 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу?
нет мне плевать и на него и на охранника
я вроде как тут и по поводу этой бабы с почты ничего негативного не писал
обсудили и забыли
ушла и ушла
это тебя постоянно задевает всё
можешь приехать и пойти с патрулем к этому охраннику (если он реально есть) и выявить нарушение
приедешь? Цитата:
maxsaf:
Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой
Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой
может быть, ну пока только у тебя тут все штаны продырявлены от поджогов пятой точки на теме языка и увольнения какой то якобы бабы с почты))
алтын орда молодец) дальше-больше
[Исправлено: abaika95, 14.03.2024 - 12:38]
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