Отправлено: - 11:37

maxsaf:

Давай разбираться: кто эту тему первый выкинул во флуд и под каким соусом? И сразу станет ясно, кто набрасывает

maxsaf:

Ты с хронологией ошибся.1. Сначала был вброс Алтын Орды. 2. Новость расползалась по местным ресурсам, где у патриотов случилась групповая эйфория. 3. Новость вызвала ответную реакцию соседей. 4. Орда получила по шапке и включила заднюю. На эйфорию на остальных ресурсах это никак не повлияло. 5. Твой напарник вбросил это сюда во флуд

maxsaf:

11 хвастал, что у него сын в магазине охранником работает, без знания. Ниче не хочешь сказать по этому поводу?

maxsaf:

Единственно, что она може подпалить - фитиль хлопушки новогодней, в вашу же сторону повёрнутой

[Исправлено: abaika95, 14.03.2024 - 12:38]

Цитата:вроде я вкинул посмотреть реакцию)реакция меня удовлетворила)Цитата:3 где эта новость вызывала ответную реакцию можно глянуть? в коментах и пабликах или опять канделаки возмутилась?)4 орда получила по шапке от местных которые проверили инфу5 напарники только у вас в канаде еще раз повторюя один здесь, учись общаться с каждым по отдельности иначе я тебя с шуркой мешать в одну субстанцию начну) Цитата:нет мне плевать и на него и на охранникая вроде как тут и по поводу этой бабы с почты ничего негативного не писалобсудили и забылиушла и ушлаэто тебя постоянно задевает всёможешь приехать и пойти с патрулем к этому охраннику (если он реально есть) и выявить нарушениеприедешь? Цитата:может быть, ну пока только у тебя тут все штаны продырявлены от поджогов пятой точки на теме языка и увольнения какой то якобы бабы с почты))алтын орда молодец) дальше-больше