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Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48764
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 12:58
По словам директора КЭЦ, из-за того, что проект тарифа рассматривали 120 дней вместо предусмотренных правилами ценообразования 30 дней, предприятие понесло большие убытки. В результате ТОО было вынуждено привлечь заёмные средства, чтобы не допустить ограничения поставок.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 689
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 12:58
Цитата:
А вот у меня есть вопрос.
Средь бела дня на улицах горят фонари; работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными);возле новой дороги вдоль триатлон-парка очень много фонарей освещают снег (не дорожки, не парковку, а просто сугробы вокруг себя) - почему за это мы должны платить больше? Не лучше ли нам начать экономить то, что есть?
Ни одного вопроса из зала и по онлайн-трансляции во время слушаний не прозвучало
А вот у меня есть вопрос.
Средь бела дня на улицах горят фонари; работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными);возле новой дороги вдоль триатлон-парка очень много фонарей освещают снег (не дорожки, не парковку, а просто сугробы вокруг себя) - почему за это мы должны платить больше? Не лучше ли нам начать экономить то, что есть?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36661
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 13:55
Новый решил задушить всех ценами?
При Назарбаеве такого беспредела не было..
При Назарбаеве такого беспредела не было..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5962
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 14:07
Цитата:
При Назарбаеве ещё не были так ИЗНОШЕНЫ коммуникации; он практически отработал все эти 32 года на добротном советском оборудовании.
Теперь по прошествию столько лет: - ВСЁ изнашивается и требует или капитального ремонта или замены.
111:
При Назарбаеве такого беспредела не было
При Назарбаеве такого беспредела не было
При Назарбаеве ещё не были так ИЗНОШЕНЫ коммуникации; он практически отработал все эти 32 года на добротном советском оборудовании.
Теперь по прошествию столько лет: - ВСЁ изнашивается и требует или капитального ремонта или замены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15225
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 14:52
Цитата:
Это все звенья одной цепи
Токаева нагнули строить тут АЭС
АЭС это инструмент влияния так как обслуживать его и по сути работать там будут люди из страны кто это АЭС строил
И при любой необходимости вдруг токаев заортачится против той страны, АЭС начнет выходить из строя
Главные конкуренты это Франция за которой стоит МВФ и всемирный банк выделяющий на это бабки
И Россия так как ей опасно иметь под боком французскую АЭС
Токаев меж двух огней и Франции (и мировой элите) отказать значит получить по башке от МВФ
И путину отказать опасно
А чтобы строить АЭС надо достать бабки для этого нагибают население на высокую оплату якобы сети износились
Ага сети износились и вы тут же переводите промышленный и густо заселенный регион ВКо и Алматы на пояс Уральска что у тех темнеет раньше от чего электроэнергии там стали потреблять больше и значит платить
Никакие сети не изношены эти отговорки
Просто у нас ещё китайские майненговые фермы стоят которые жрут электричества как Магнитка
И АЭС надо оплатить
А платим в итоге мы
111:
Новый решил задушить всех ценами?
Новый решил задушить всех ценами?
Это все звенья одной цепи
Токаева нагнули строить тут АЭС
АЭС это инструмент влияния так как обслуживать его и по сути работать там будут люди из страны кто это АЭС строил
И при любой необходимости вдруг токаев заортачится против той страны, АЭС начнет выходить из строя
Главные конкуренты это Франция за которой стоит МВФ и всемирный банк выделяющий на это бабки
И Россия так как ей опасно иметь под боком французскую АЭС
Токаев меж двух огней и Франции (и мировой элите) отказать значит получить по башке от МВФ
И путину отказать опасно
А чтобы строить АЭС надо достать бабки для этого нагибают население на высокую оплату якобы сети износились
Ага сети износились и вы тут же переводите промышленный и густо заселенный регион ВКо и Алматы на пояс Уральска что у тех темнеет раньше от чего электроэнергии там стали потреблять больше и значит платить
Никакие сети не изношены эти отговорки
Просто у нас ещё китайские майненговые фермы стоят которые жрут электричества как Магнитка
И АЭС надо оплатить
А платим в итоге мы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14294
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 15:05
Как только в статье вижу: мы решили вот собрание собрать. Проголосовать. Всё. Хотите поднять цену? Ну поднемайте. Мы все понимаем что крузак200 уже старомодный. Да и ваще это че такой новый цирк?. Ну ладно. Раньше в цирке выступали. артисты. А сегодня?.
[Исправлено: Vit, 13.03.2024 - 15:06]
[Исправлено: Vit, 13.03.2024 - 15:06]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6756
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 16:35
Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками. Кто знал что последнее поколение советских людей попадет в такую мясорубку
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5962
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 17:19
Цитата:
Эдементарно, Ватсон: - пусть не строит и всё: - проведёт ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМ с уже ЗАКАЗАННЫМ результатом: - мол, народ- ПРОТИВ.
abaika95:
Токаева нагнули строить тут АЭС
Токаева нагнули строить тут АЭС
Эдементарно, Ватсон: - пусть не строит и всё: - проведёт ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМ с уже ЗАКАЗАННЫМ результатом: - мол, народ- ПРОТИВ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36661
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 17:51
Цитата:
Сколько помню, при Назарбаеве говорили что 70 процентов, потому надо деньги, надо поаышать, надо отдавать в частные руки и тд.
Сегодня ровно точно так же говорят, только повышают за раз почти на четверть.
От жлобы своей и от того, что президент этот слаб
ACROS:
При Назарбаеве ещё не были так ИЗНОШЕНЫ
При Назарбаеве ещё не были так ИЗНОШЕНЫ
Сколько помню, при Назарбаеве говорили что 70 процентов, потому надо деньги, надо поаышать, надо отдавать в частные руки и тд.
Сегодня ровно точно так же говорят, только повышают за раз почти на четверть.
От жлобы своей и от того, что президент этот слаб
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22373
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 20:16
Цитата:
Как и пандусы?))
vofkakst:
работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными)
работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными)
Как и пандусы?))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 975
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 14.03.24 - 01:13
Цитата:
Никакие сети не изношены эти отговорки
...если сети не изношены то какого они отключают каждую неделю определённые районы города НГ постоянно информирует нас и это не единичные случаи,всё на соплях висит.
abaika95:
Никакие сети не изношены эти отговорки
...если сети не изношены то какого они отключают каждую неделю определённые районы города НГ постоянно информирует нас и это не единичные случаи,всё на соплях висит.
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 14.03.24 - 07:28
Читателям, грамотеям и сказочникам доброго утра и удачного дня!
Цитата:
Сильно не переживайте пожалуйста, в следующей жизни вы коммуняки, утрете носы всяким упырям и киловатт-час электроэнергии будет стоит всего 4 копейки 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2024 - 08:30]
Цитата:
сайлау курманов:
Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками.
Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками.
Сильно не переживайте пожалуйста, в следующей жизни вы коммуняки, утрете носы всяким упырям и киловатт-час электроэнергии будет стоит всего 4 копейки 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2024 - 08:30]
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 14.03.24 - 07:44
Цитата:
Советы не вечные комплектующие придумали, изношенность неизбежна, скорее всего, в плановом порядке меняют оборудование и. т. д.
родом из Шанхая2022:
если сети не изношены то какого они отключают каждую неделю определённые районы города НГ постоянно информирует нас и это не единичные случаи,всё на соплях висит.
если сети не изношены то какого они отключают каждую неделю определённые районы города НГ постоянно информирует нас и это не единичные случаи,всё на соплях висит.
Советы не вечные комплектующие придумали, изношенность неизбежна, скорее всего, в плановом порядке меняют оборудование и. т. д.
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