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≡ Выйти из желтой зоны - Как будут снижать износ теплосетей и теплоисточников в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48764
Выйти из желтой зоны - Как будут снижать износ теплосетей и теплоисточников в Костанайской области
Отправлено: 13.03.24 - 21:52
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Всего в области 95 котельных, 626 автономных систем отопления и 4 ТЭЦ, причем, по данным Минэнерго РК, две из них - в Аркалыке и Рудном - находятся в красной зоне риска. В желтой зоне находятся костанайские ТЭЦ-1 (износ 67%) и ТЭЦ-2 (износ 53%).
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9930
Re: Выйти из желтой зоны - Как будут снижать износ теплосетей и...
Отправлено: 13.03.24 - 21:52
#1
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----Я не специалист в этой , но здесь везде в новых стройках БМК , и , никакой опасности . Они работают автоматически .---попросил заказчиков учесть все меры безопасности при строительстве блочно-модульных котельных (БМК).
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1716
Re: Выйти из желтой зоны - Как будут снижать износ теплосетей и...
Отправлено: 14.03.24 - 07:40
#2
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Цитата:
Гога:
----Я не специалист в этой , но здесь везде в новых стройках БМК , и , никакой опасности

Раз не специалист в этой области, то лучше слушай вождя пупкина и учись врать как он!
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