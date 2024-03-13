Re: Десять нарушений в поезде "Костанай-Алматы" - За...

Отправлено: - 21:40

Этот Рау для чего делал депутатский запрос: - просто ПЕРЕДАТОЧНАЯ инстанция ???



Тупо зачитал ответ какого железнодорожного клерка - и в этом заключается его работа как депутата ???



С ОСИ у него ничего не получилось, теперь работает диктором или суфлёром Мажлиса ????

Он как то наказал этот ТОО "Турксиб Астана" за ненадлежащее предоставление услуг??