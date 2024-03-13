Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...

Отправлено: - 06:39

Я по этому приложению оплачивал тарелку НТВ+

Когда обратился другим посредникам,эти стали внаглую задирать цену за услугу почти в два раз. Перевод проходит по курсу на один рубль девять тенге. Тогда я решил вообще отказаться,хорошо что многие каналы росТВ есть на местном кабельном,правда качество оставляет желать лучшего