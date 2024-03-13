НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi: разъяснение Нацбанка
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48764
Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi: разъяснение Нацбанка
Отправлено: 13.03.24 - 17:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нацбанке Казахстана ответили на жалобы пользователей рублёвых счетов платёжной системы Qiwi Kazakhstan – эти люди столкнулись с проблемами после отзыва лицензии у российского "Киви банка".
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36661
Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...
Отправлено: 13.03.24 - 17:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня там тыща с чем то осталась в тенге, жалко, что и его Путин уничтожил, этот банк
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9930
Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...
Отправлено: 13.03.24 - 21:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что и его Путин уничтожил,

----Соболезную . У тебя везде Путин виноват ?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
975
Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...
Отправлено: 14.03.24 - 00:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Соболезную . У тебя везде Путин виноват ?

....по нему дурка давно уже плачет... :-x :-x :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9930
Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi: разъяснение Нацбанка
Отправлено: 14.03.24 - 01:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
родом из Шанхая2022:
....по нему дурка давно уже плачет.

---Вам не жалко персонала ?? Они же этого не вынесут :-x :-x :-x
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
975
Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...
Отправлено: 14.03.24 - 01:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Вам не жалко персонала ?? Они же этого не вынесут

...давно стал безжалостным :-) :-) :-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6756
Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...
Отправлено: 14.03.24 - 06:39
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я по этому приложению оплачивал тарелку НТВ+
Когда обратился другим посредникам,эти стали внаглую задирать цену за услугу почти в два раз. Перевод проходит по курсу на один рубль девять тенге. Тогда я решил вообще отказаться,хорошо что многие каналы росТВ есть на местном кабельном,правда качество оставляет желать лучшего
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS