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ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия системы медстрахования
ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия системы медстрахования
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48764
ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия системы медстрахования
Отправлено: 13.03.24 - 17:12
"Действующая модель медстрахования противоречит всем принципам экономики, не содержит персональной ответственности граждан за свое здоровье и персонализации накоплений на лечение. Получается, что человек обязан платить вне зависимости от того, как он относится к своему здоровью", - сказал депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 388
Re: ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия...
Отправлено: 13.03.24 - 17:12
Такой бардак будет пока, не определятся наконец, что должно делать здравоохранение. Если должно лечить за деньги - то принцип США - то прямой путь как указал депутат. В итоге стоимость услуг будет космос, и лечится будут только те у кого есть деньги, но строго на свои деньги (персонализированные).... А если все таки государство хочет счастья для всех - прямой путь назад к СССР с введением налога и прямым финансированием из бюджета, очередями и прочим. Третьего пути не дано. Т.к. врачи будут идти туда где деньги... и при введении 2-х моделей как сейчас естественно они будут в платной медицине, а бюджетная будет сидеть с кадровым голодом, очередями и прочими плюшками. Финансировать же лечение бедной части населения за счет более богатой не даст эта богатая часть как раз из-за того что она в основном решение и принимает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 85
Re: ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия...
Отправлено: 13.03.24 - 20:20
В какой-то степени, этот депутат прав! Думаю надо законодательно закрепить, чтобы гос-во на каждого открыло персональный счет, куда будут поступать деньги для лечения, и при этом по окончании года гос-во письменно сообщает вкладчику сумму, поступивших накоплений на медстрахование, т.е. также гос-во уже делает с пенсионными накоплениями! Разница в том, что размер пенсионных накоплениях имеет предел и излишки клиент может снять, а страховые накопления на медицину размера не имеют и снятию со счета не подлежат! Зато каждый вкладчик обязательного социального медицинского страхования будет видеть сколько он собрал денег на свое лечение и сколько он израсходовал на свое лечение в течение жизни! То есть он будет контролировать расходы и рассчитывать хватит ли ему денег на ту или иную операцию! В электронной медицинской книжке каждого гос-во будет указывать сколько денег потрачено на его лечение в государственных и частных поликлиниках, в КДЛ "Олимп" и других! Вот такую тему поднимает депутат, которая не лишена логики и имеет право на жизнь! Более того, отпадет необходимость содержать дармоедов в ФОМС! Контроль за поступлением страховых отчислений от населения возложить одному из банков 2-го уровня, который будет подотчетен Правительству РК! Что касаемо лиц, губящих свое здоровье, то в отношении их гос-ву необходимо увеличить размер взноса страхования и все! Если гос-во на лечение из бюджета отчисляет и оплачивает за отдельные категории лиц, то такое страхование будет называться солидарным страхованием, а если страхование на медицинское обслуживание оплачивает сам страхователь, то такое страхование будет накопительным! Думаю депутаты не глупые, поймут логический смысл сказанному предложению, чтобы реализовался припцип справедливости: "Каждому свое"!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6756
Re: ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия...
Отправлено: 14.03.24 - 06:30
Массажист,который иногда приходит помять мои кости,хвастался что ему поставили какой-то дорогущии аппарат (даёт импульсы на сердце),а после сеанса уселся покурить. Для меня было дико,слышать одышку этого человека и видеть как он глубоко затягивается дымком. Отвратительное зрелище. Помню, подвозил очень толстого пассажира,так он давление сбивает двесте граммами коньяка,так и заявил. Кажется помер недавно,не успел я сказать что так делать нельзя
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