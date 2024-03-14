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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9930
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 00:45
#3361
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Цитата:
111:
если я русский,

-----Так ты русский???
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
515
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 00:45
#3362
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Цитата:
Сыкымы:
Как думаете, форумчане?

бросьте глупости писать! ещё чего!? добротные продукты на ..... изводить.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 00:47
#3363
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9930
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:00
#3364
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====Утром удалять.Но когда уже мы будем видеть эти не адекватные комменты этого упыря ? Ладно бы там какая логика была , на которую он ссылается , но ведь такая ахинея .Сейчас напишу , но удалять , воспримут как критику модератором ----причем тут этот коммент . Что скажеть главред -----я знаю . все по правилам . А меня -----------------удалять . Спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:01
#3365
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Ого. Не ну парни так тоже нельзя. Мы так не к чему не придём.. Вы не много аккуратно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9930
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:08
#3366
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Цитата:
Vit:
Не ну парни так тоже нельзя. Мы так не к чему не придём..

-------Ты про что ???
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:09
#3367
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:20
#3368
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Цитата:
Vit:
Мы так не к чему не придём

Ты со 111-м хотел к чему-то прийти? Даже не смешно уже :lol: 8-) :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:23
#3369
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Цитата:
Гога: -Ты про что ???
Перешло уже на личное. Сыкымы сказал (может тебе по твоим очкам ударить) так не пойдёт. Это уже не помужски. Хочешь ударить? Да вперёд. Человек всем сказал где живёт, как живёт. Иди ударяй а форум не надо сюда впутывать. Мы тут видем диолог. Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:26
#3370
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Цитата:
Сыкымы:
Ты со 111-м хотел к чему-то прийти? Даже не смешно уже

У него тоже есть зерно. Что то в его словах есть. (с) и это не мои слова. А уже покойной и всеми нами любимой ОК. Которая нас всех тут собрала.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:27
#3371
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Цитата:
Vit: Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.


Нет у него точки, не определился ещё, мечется :lol:

Цитата:
111:украинцев, нас казахов, про узбеков пошли байки с ЦТ, что и их не существовало..


Цитата:
111: нас русских, не только в Украине, а и тут в Казахстане


Цитата:
111: У нас казахов, хоть умный, хоть без мозгов, никогда не скажет товарищу Воронину

Цитата:
111:
Так что же, если я русский, что ты мне хочешь сказать конкретно?


[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 02:36]
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:33
#3372
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Цитата:
Vit:
Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.

Доказывать СВОЮ точку зрения - это одно. Обсирать русских на каждом углу, черпая инфу из ватных болот, - это другое. По лицу ударить не сложно, сложно доказать, что этот пользователь - тролль, переобувающийся на каждом шагу :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:38
#3373
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Цитата:
Vit:
У него тоже есть зерно. Что то в его словах есть

Не путай зерно с органическими удобрениями. В его словах это и есть
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:42
#3374
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Цитата:
Сыкымы:

Завязывай. Как будто русские не кого не обсирали. Марик видит этот мир вот так. Мы подругому. И в любом случай на улице пожмем руки. А если мы начнём враждовать,то кантар покажется детским садом. Нужен диолог, нужен мир. Общение без оскарблений.
Пс. Наверно я уже старею и становлюсь каким стариком.)
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:45
#3375
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Цитата:
Vit:
всеми нами любимой ОК

Хотела ОК наставить его на путь истинный, надеялась, что образумится... Но нет, не услышал он её, к сожалению... :-( :-( :-(
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