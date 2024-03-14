Отправлено: - 01:27

Vit: Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.

111:украинцев, нас казахов, про узбеков пошли байки с ЦТ, что и их не существовало..

111: нас русских, не только в Украине, а и тут в Казахстане

111: У нас казахов, хоть умный, хоть без мозгов, никогда не скажет товарищу Воронину

111:

Так что же, если я русский, что ты мне хочешь сказать конкретно?

[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 02:36]

Цитата:Нет у него точки, не определился ещё, мечетсяЦитата:Цитата:Цитата:Цитата: