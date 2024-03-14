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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 00:45
Цитата:
-----Так ты русский???
111:
если я русский,
если я русский,
-----Так ты русский???
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 515
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 00:45
Цитата:
бросьте глупости писать! ещё чего!? добротные продукты на ..... изводить.
Сыкымы:
Как думаете, форумчане?
Как думаете, форумчане?
бросьте глупости писать! ещё чего!? добротные продукты на ..... изводить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 00:47
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:00
====Утром удалять.Но когда уже мы будем видеть эти не адекватные комменты этого упыря ? Ладно бы там какая логика была , на которую он ссылается , но ведь такая ахинея .Сейчас напишу , но удалять , воспримут как критику модератором ----причем тут этот коммент . Что скажеть главред -----я знаю . все по правилам . А меня -----------------удалять . Спасибо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:01
Ого. Не ну парни так тоже нельзя. Мы так не к чему не придём.. Вы не много аккуратно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:08
Цитата:
-------Ты про что ???
Vit:
Не ну парни так тоже нельзя. Мы так не к чему не придём..
Не ну парни так тоже нельзя. Мы так не к чему не придём..
-------Ты про что ???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:09
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:20
Цитата:
Ты со 111-м хотел к чему-то прийти? Даже не смешно уже
Vit:
Мы так не к чему не придём
Мы так не к чему не придём
Ты со 111-м хотел к чему-то прийти? Даже не смешно уже
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:23
Цитата:
Гога: -Ты про что ???Перешло уже на личное. Сыкымы сказал (может тебе по твоим очкам ударить) так не пойдёт. Это уже не помужски. Хочешь ударить? Да вперёд. Человек всем сказал где живёт, как живёт. Иди ударяй а форум не надо сюда впутывать. Мы тут видем диолог. Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:26
Цитата:
У него тоже есть зерно. Что то в его словах есть. (с) и это не мои слова. А уже покойной и всеми нами любимой ОК. Которая нас всех тут собрала.
Сыкымы:
Ты со 111-м хотел к чему-то прийти? Даже не смешно уже
Ты со 111-м хотел к чему-то прийти? Даже не смешно уже
У него тоже есть зерно. Что то в его словах есть. (с) и это не мои слова. А уже покойной и всеми нами любимой ОК. Которая нас всех тут собрала.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:27
Цитата:
Нет у него точки, не определился ещё, мечется
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 02:36]
Vit: Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.
Нет у него точки, не определился ещё, мечется
Цитата:
111:украинцев, нас казахов, про узбеков пошли байки с ЦТ, что и их не существовало..
Цитата:
111: нас русских, не только в Украине, а и тут в Казахстане
Цитата:
111: У нас казахов, хоть умный, хоть без мозгов, никогда не скажет товарищу Воронину
Цитата:
111:
Так что же, если я русский, что ты мне хочешь сказать конкретно?
Так что же, если я русский, что ты мне хочешь сказать конкретно?
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2024 - 02:36]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:33
Цитата:
Доказывать СВОЮ точку зрения - это одно. Обсирать русских на каждом углу, черпая инфу из ватных болот, - это другое. По лицу ударить не сложно, сложно доказать, что этот пользователь - тролль, переобувающийся на каждом шагу
Vit:
Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.
Доказываем каждый свою точку зрения на этот мир.
Доказывать СВОЮ точку зрения - это одно. Обсирать русских на каждом углу, черпая инфу из ватных болот, - это другое. По лицу ударить не сложно, сложно доказать, что этот пользователь - тролль, переобувающийся на каждом шагу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:38
Цитата:
Не путай зерно с органическими удобрениями. В его словах это и есть
Vit:
У него тоже есть зерно. Что то в его словах есть
У него тоже есть зерно. Что то в его словах есть
Не путай зерно с органическими удобрениями. В его словах это и есть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:42
Цитата:
Завязывай. Как будто русские не кого не обсирали. Марик видит этот мир вот так. Мы подругому. И в любом случай на улице пожмем руки. А если мы начнём враждовать,то кантар покажется детским садом. Нужен диолог, нужен мир. Общение без оскарблений.
Пс. Наверно я уже старею и становлюсь каким стариком.)
Сыкымы:
Завязывай. Как будто русские не кого не обсирали. Марик видит этот мир вот так. Мы подругому. И в любом случай на улице пожмем руки. А если мы начнём враждовать,то кантар покажется детским садом. Нужен диолог, нужен мир. Общение без оскарблений.
Пс. Наверно я уже старею и становлюсь каким стариком.)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.03.24 - 01:45
Цитата:
Хотела ОК наставить его на путь истинный, надеялась, что образумится... Но нет, не услышал он её, к сожалению...
Vit:
всеми нами любимой ОК
всеми нами любимой ОК
Хотела ОК наставить его на путь истинный, надеялась, что образумится... Но нет, не услышал он её, к сожалению...
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