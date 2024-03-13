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≡ Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48763
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 12:58
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По словам директора КЭЦ, из-за того, что проект тарифа рассматривали 120 дней вместо предусмотренных правилами ценообразования 30 дней, предприятие понесло большие убытки. В результате ТОО было вынуждено привлечь заёмные средства, чтобы не допустить ограничения поставок.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
689
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 12:58
#1
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Цитата:
Ни одного вопроса из зала и по онлайн-трансляции во время слушаний не прозвучало


А вот у меня есть вопрос.
Средь бела дня на улицах горят фонари; работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными);возле новой дороги вдоль триатлон-парка очень много фонарей освещают снег (не дорожки, не парковку, а просто сугробы вокруг себя) - почему за это мы должны платить больше? Не лучше ли нам начать экономить то, что есть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36661
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 13:55
#2
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Новый решил задушить всех ценами?
При Назарбаеве такого беспредела не было..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5961
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 14:07
#3
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Цитата:
111:
При Назарбаеве такого беспредела не было


При Назарбаеве ещё не были так ИЗНОШЕНЫ коммуникации; он практически отработал все эти 32 года на добротном советском оборудовании.
Теперь по прошествию столько лет: - ВСЁ изнашивается и требует или капитального ремонта или замены.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15225
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 14:52
#4
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Цитата:
111:
Новый решил задушить всех ценами?

Это все звенья одной цепи

Токаева нагнули строить тут АЭС
АЭС это инструмент влияния так как обслуживать его и по сути работать там будут люди из страны кто это АЭС строил
И при любой необходимости вдруг токаев заортачится против той страны, АЭС начнет выходить из строя

Главные конкуренты это Франция за которой стоит МВФ и всемирный банк выделяющий на это бабки
И Россия так как ей опасно иметь под боком французскую АЭС
Токаев меж двух огней и Франции (и мировой элите) отказать значит получить по башке от МВФ
И путину отказать опасно

А чтобы строить АЭС надо достать бабки для этого нагибают население на высокую оплату якобы сети износились
Ага сети износились и вы тут же переводите промышленный и густо заселенный регион ВКо и Алматы на пояс Уральска что у тех темнеет раньше от чего электроэнергии там стали потреблять больше и значит платить

Никакие сети не изношены эти отговорки
Просто у нас ещё китайские майненговые фермы стоят которые жрут электричества как Магнитка
И АЭС надо оплатить
А платим в итоге мы
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14293
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 15:05
#5
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Как только в статье вижу: мы решили вот собрание собрать. Проголосовать. Всё. Хотите поднять цену? Ну поднемайте. Мы все понимаем что крузак200 уже старомодный. Да и ваще это че такой новый цирк?. Ну ладно. Раньше в цирке выступали. артисты. А сегодня?.

[Исправлено: Vit, 13.03.2024 - 15:06]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6753
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 16:35
#6
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Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками. Кто знал что последнее поколение советских людей попадет в такую мясорубку
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5961
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 17:19
#7
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Цитата:
abaika95:
Токаева нагнули строить тут АЭС


Эдементарно, Ватсон: - пусть не строит и всё: - проведёт ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМ с уже ЗАКАЗАННЫМ результатом: - мол, народ- ПРОТИВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36661
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Отправлено: 13.03.24 - 17:51
#8
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Цитата:
ACROS:
При Назарбаеве ещё не были так ИЗНОШЕНЫ

Сколько помню, при Назарбаеве говорили что 70 процентов, потому надо деньги, надо поаышать, надо отдавать в частные руки и тд.
Сегодня ровно точно так же говорят, только повышают за раз почти на четверть.
От жлобы своей и от того, что президент этот слаб
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22370
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 13.03.24 - 20:16
#9
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Цитата:
vofkakst:
работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными)

Как и пандусы?))
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
975
Re: Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО...
Отправлено: 14.03.24 - 01:13
#10
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Цитата:
abaika95:

Никакие сети не изношены эти отговорки

...если сети не изношены то какого они отключают каждую неделю определённые районы города НГ постоянно информирует нас и это не единичные случаи,всё на соплях висит.
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