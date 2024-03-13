Re: ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия...

Отправлено: - 20:20

В какой-то степени, этот депутат прав! Думаю надо законодательно закрепить, чтобы гос-во на каждого открыло персональный счет, куда будут поступать деньги для лечения, и при этом по окончании года гос-во письменно сообщает вкладчику сумму, поступивших накоплений на медстрахование, т.е. также гос-во уже делает с пенсионными накоплениями! Разница в том, что размер пенсионных накоплениях имеет предел и излишки клиент может снять, а страховые накопления на медицину размера не имеют и снятию со счета не подлежат! Зато каждый вкладчик обязательного социального медицинского страхования будет видеть сколько он собрал денег на свое лечение и сколько он израсходовал на свое лечение в течение жизни! То есть он будет контролировать расходы и рассчитывать хватит ли ему денег на ту или иную операцию! В электронной медицинской книжке каждого гос-во будет указывать сколько денег потрачено на его лечение в государственных и частных поликлиниках, в КДЛ "Олимп" и других! Вот такую тему поднимает депутат, которая не лишена логики и имеет право на жизнь! Более того, отпадет необходимость содержать дармоедов в ФОМС! Контроль за поступлением страховых отчислений от населения возложить одному из банков 2-го уровня, который будет подотчетен Правительству РК! Что касаемо лиц, губящих свое здоровье, то в отношении их гос-ву необходимо увеличить размер взноса страхования и все! Если гос-во на лечение из бюджета отчисляет и оплачивает за отдельные категории лиц, то такое страхование будет называться солидарным страхованием, а если страхование на медицинское обслуживание оплачивает сам страхователь, то такое страхование будет накопительным! Думаю депутаты не глупые, поймут логический смысл сказанному предложению, чтобы реализовался припцип справедливости: "Каждому свое"!