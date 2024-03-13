Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 17:40
Цитата:
Он с ценниками не может новость привести вот уже как лет десять, а тут с этой бабушкой..
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
abaika95:
Приведи новость что ее уволили
Приведи новость что ее уволили
Он с ценниками не может новость привести вот уже как лет десять, а тут с этой бабушкой..
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 18:15
Цитата:
Заметь, это ты вброс устроил, с тебя началось обсуждение
111:
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
Заметь, это ты вброс устроил, с тебя началось обсуждение
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 18:37
Что там у них происходит?
- Просто это русский мир..
- Просто это русский мир..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:09
Цитата:
Самокритично конечно,но прям в точку,2 года уже этот мусор здесь от тебя,сначала свои темы поса....ал,когда дошло наконец,что это неправильно,опомнился и начал флуд закидывать.
111:
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
Самокритично конечно,но прям в точку,2 года уже этот мусор здесь от тебя,сначала свои темы поса....ал,когда дошло наконец,что это неправильно,опомнился и начал флуд закидывать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:13
Цитата:
Два года идет война брат.
Где мои братья убивают других братьев, где погиб мой племянник.
Два года ада.
И мы должны об этом говорить, а не делать вид, что все хорошо.
Как бы ты не любил Путина и не хотел бомбить Украину.
Но молчать нельзя.
Я о бойне.
А фейки о ценниках, которые идут уже лет десять одно и тоже, это несколько другое.
Это просто обида на казахов и выдумки про ценники..
Добринцофф:
2 года уже этот мусор здесь от тебя,сначала свои темы поса
2 года уже этот мусор здесь от тебя,сначала свои темы поса
Два года идет война брат.
Где мои братья убивают других братьев, где погиб мой племянник.
Два года ада.
И мы должны об этом говорить, а не делать вид, что все хорошо.
Как бы ты не любил Путина и не хотел бомбить Украину.
Но молчать нельзя.
Я о бойне.
А фейки о ценниках, которые идут уже лет десять одно и тоже, это несколько другое.
Это просто обида на казахов и выдумки про ценники..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:16
Если война будет идти еще десять лет, я и десять лет буду говорить о ней и помнить, что моего 19ти летнего племяша убили пропагандисты войны просто так, которые как и ты, мечтают, чтоб за них кто то убивал украинцев и погибал бы вместо них..
Это подло конечно, как вы делаете так..
А посему будем говорить, а не делать вид, что никто не погибает там..
Ну и кто то обещал десять раз прям, что не читает меня.
Неужели этот кто то опять соврал?
[Исправлено: 111, 13.03.2024 - 20:22]
Это подло конечно, как вы делаете так..
А посему будем говорить, а не делать вид, что никто не погибает там..
Ну и кто то обещал десять раз прям, что не читает меня.
Неужели этот кто то опять соврал?
[Исправлено: 111, 13.03.2024 - 20:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:21
Цитата:
Не понял, о чем ты?
Что неправильно?
Для тебя как для зетпатриота, что я должен за уничтожение украинцев как этноса топить что ли?
Добринцофф:
сначала свои темы поса....ал,когда дошло наконец,что это неправильно
сначала свои темы поса....ал,когда дошло наконец,что это неправильно
Не понял, о чем ты?
Что неправильно?
Для тебя как для зетпатриота, что я должен за уничтожение украинцев как этноса топить что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:28
Цитата:
Ты должен тихо молча луну фоткать, и выкладывать в своей теме. А в остальном без тебя разберутся. А будешь подливать - прилетит. Это не угроза, а предсказание...
111:
Для тебя как для зетпатриота, что я должен за уничтожение украинцев как этноса топить что ли?
Для тебя как для зетпатриота, что я должен за уничтожение украинцев как этноса топить что ли?
Ты должен тихо молча луну фоткать, и выкладывать в своей теме. А в остальном без тебя разберутся. А будешь подливать - прилетит. Это не угроза, а предсказание...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:32
Цитата:
Ну..
Я же не лебезю тут на своей Родине перед кем то за подачку.
Потому думаю, со мной в таком тоне тут никто не будет говорить.
Если ты на собственном примере, что ты должен делать перед янки, то тут не ко мне..
maxsaf:
Ты должен
Ты должен
Ну..
Я же не лебезю тут на своей Родине перед кем то за подачку.
Потому думаю, со мной в таком тоне тут никто не будет говорить.
Если ты на собственном примере, что ты должен делать перед янки, то тут не ко мне..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:34
Цитата:
Понимаешь, ну не верю в ведьм..
Если ты посещаешь какие то там секты у себя в Канаде и веришь всяким Кругам Ада, это опять же не ко мне..
Ты там боишься вмего, это понятно.
Но это не значит что мы казахи тут, должны бояться предсказаний каких то ведьм..
maxsaf:
Это не угроза, а предсказание...
Это не угроза, а предсказание...
Понимаешь, ну не верю в ведьм..
Если ты посещаешь какие то там секты у себя в Канаде и веришь всяким Кругам Ада, это опять же не ко мне..
Ты там боишься вмего, это понятно.
Но это не значит что мы казахи тут, должны бояться предсказаний каких то ведьм..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:36
Ну что, фейки о ценниках кончились, раскусили..
О чем еще?
Кстати, в 93м были ценники на казахском, допустим, екы рубля, бес рубля, и что, предсказание где?
О чем еще?
Кстати, в 93м были ценники на казахском, допустим, екы рубля, бес рубля, и что, предсказание где?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:38
Кстати в 1992м, как писали на ценниках по казахски?
Мын рубля?
Мын рубля?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:45
Ну кто знает, где селедка хорошая?
В центре.
Мою что то пробило на нее, пойду искать..
В центре.
Мою что то пробило на нее, пойду искать..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:51
Что то американский интернет дурачится, выбивает
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 20:00
Цитата:
У Амирки брат - будет, или сестричка?...
111:
Мою что то пробило на нее, пойду искать..
Мою что то пробило на нее, пойду искать..
У Амирки брат - будет, или сестричка?...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать