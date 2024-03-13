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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 17:40
#3226
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Цитата:
abaika95:
Приведи новость что ее уволили

Он с ценниками не может новость привести вот уже как лет десять, а тут с этой бабушкой..
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 18:15
#3227
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Цитата:
111:
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..

Заметь, это ты вброс устроил, с тебя началось обсуждение :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 18:37
#3228
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Что там у них происходит?
- Просто это русский мир..



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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:09
#3229
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Цитата:
111:
Ему важен сам процесс длительного вбрасывания своих же фейков и бесконечные разговоры об одном и том же..

Самокритично конечно,но прям в точку,2 года уже этот мусор здесь от тебя,сначала свои темы поса....ал,когда дошло наконец,что это неправильно,опомнился и начал флуд закидывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:13
#3230
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Цитата:
Добринцофф:
2 года уже этот мусор здесь от тебя,сначала свои темы поса

Два года идет война брат.
Где мои братья убивают других братьев, где погиб мой племянник.
Два года ада.
И мы должны об этом говорить, а не делать вид, что все хорошо.
Как бы ты не любил Путина и не хотел бомбить Украину.
Но молчать нельзя.
Я о бойне.
А фейки о ценниках, которые идут уже лет десять одно и тоже, это несколько другое.
Это просто обида на казахов и выдумки про ценники..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:16
#3231
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Если война будет идти еще десять лет, я и десять лет буду говорить о ней и помнить, что моего 19ти летнего племяша убили пропагандисты войны просто так, которые как и ты, мечтают, чтоб за них кто то убивал украинцев и погибал бы вместо них..
Это подло конечно, как вы делаете так..
А посему будем говорить, а не делать вид, что никто не погибает там..

Ну и кто то обещал десять раз прям, что не читает меня.
Неужели этот кто то опять соврал?

[Исправлено: 111, 13.03.2024 - 20:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:21
#3232
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Цитата:
Добринцофф:
сначала свои темы поса....ал,когда дошло наконец,что это неправильно

Не понял, о чем ты?
Что неправильно?
Для тебя как для зетпатриота, что я должен за уничтожение украинцев как этноса топить что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22331
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:28
#3233
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Цитата:
111:
Для тебя как для зетпатриота, что я должен за уничтожение украинцев как этноса топить что ли?

Ты должен тихо молча луну фоткать, и выкладывать в своей теме. А в остальном без тебя разберутся. А будешь подливать - прилетит. Это не угроза, а предсказание...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:32
#3234
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Цитата:
maxsaf:
Ты должен

Ну..
Я же не лебезю тут на своей Родине перед кем то за подачку.
Потому думаю, со мной в таком тоне тут никто не будет говорить.
Если ты на собственном примере, что ты должен делать перед янки, то тут не ко мне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:34
#3235
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Цитата:
maxsaf:
Это не угроза, а предсказание...

Понимаешь, ну не верю в ведьм..
Если ты посещаешь какие то там секты у себя в Канаде и веришь всяким Кругам Ада, это опять же не ко мне..
Ты там боишься вмего, это понятно.
Но это не значит что мы казахи тут, должны бояться предсказаний каких то ведьм..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:36
#3236
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Ну что, фейки о ценниках кончились, раскусили..
О чем еще?
Кстати, в 93м были ценники на казахском, допустим, екы рубля, бес рубля, и что, предсказание где?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:38
#3237
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Кстати в 1992м, как писали на ценниках по казахски?
Мын рубля?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:45
#3238
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Ну кто знает, где селедка хорошая?
В центре.
Мою что то пробило на нее, пойду искать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 19:51
#3239
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Что то американский интернет дурачится, выбивает
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 20:00
#3240
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Цитата:
111:
Мою что то пробило на нее, пойду искать..

У Амирки брат - будет, или сестричка?... :lol: :oops: :oops:
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