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≡ Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi: разъяснение Нацбанка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48761
Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi: разъяснение Нацбанка
Отправлено: 13.03.24 - 17:48
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В Нацбанке Казахстана ответили на жалобы пользователей рублёвых счетов платёжной системы Qiwi Kazakhstan – эти люди столкнулись с проблемами после отзыва лицензии у российского "Киви банка".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Re: Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi:...
Отправлено: 13.03.24 - 17:48
#1
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У меня там тыща с чем то осталась в тенге, жалко, что и его Путин уничтожил, этот банк
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