Отправлено: - 12:58

Ни одного вопроса из зала и по онлайн-трансляции во время слушаний не прозвучало

Цитата:А вот у меня есть вопрос.Средь бела дня на улицах горят фонари; работают "матюгальники" на светофорах, кричащие что можно переходить дорогу (считаю их бесполезными);возле новой дороги вдоль триатлон-парка очень много фонарей освещают снег (не дорожки, не парковку, а просто сугробы вокруг себя) - почему за это мы должны платить больше? Не лучше ли нам начать экономить то, что есть?