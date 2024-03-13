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≡ ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия системы медстрахования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48761
ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия системы медстрахования
Отправлено: 13.03.24 - 17:12
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"Действующая модель медстрахования противоречит всем принципам экономики, не содержит персональной ответственности граждан за свое здоровье и персонализации накоплений на лечение. Получается, что человек обязан платить вне зависимости от того, как он относится к своему здоровью", - сказал депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
388
Re: ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия...
Отправлено: 13.03.24 - 17:12
#1
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Такой бардак будет пока, не определятся наконец, что должно делать здравоохранение. Если должно лечить за деньги - то принцип США - то прямой путь как указал депутат. В итоге стоимость услуг будет космос, и лечится будут только те у кого есть деньги, но строго на свои деньги (персонализированные).... А если все таки государство хочет счастья для всех - прямой путь назад к СССР с введением налога и прямым финансированием из бюджета, очередями и прочим. Третьего пути не дано. Т.к. врачи будут идти туда где деньги... и при введении 2-х моделей как сейчас естественно они будут в платной медицине, а бюджетная будет сидеть с кадровым голодом, очередями и прочими плюшками. Финансировать же лечение бедной части населения за счет более богатой не даст эта богатая часть как раз из-за того что она в основном решение и принимает.
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