Re: ЗОЖники против курильщиков: депутата возмутили условия...

Отправлено: - 17:12

Такой бардак будет пока, не определятся наконец, что должно делать здравоохранение. Если должно лечить за деньги - то принцип США - то прямой путь как указал депутат. В итоге стоимость услуг будет космос, и лечится будут только те у кого есть деньги, но строго на свои деньги (персонализированные).... А если все таки государство хочет счастья для всех - прямой путь назад к СССР с введением налога и прямым финансированием из бюджета, очередями и прочим. Третьего пути не дано. Т.к. врачи будут идти туда где деньги... и при введении 2-х моделей как сейчас естественно они будут в платной медицине, а бюджетная будет сидеть с кадровым голодом, очередями и прочими плюшками. Финансировать же лечение бедной части населения за счет более богатой не даст эта богатая часть как раз из-за того что она в основном решение и принимает.