Отправлено: - 14:58

maxsaf:

Ох как же старательно ты прикрываешь его, напарника своего. Двойные стандарты во всей красе.

Цитата:Напарники это у вас в КанадеТут я лично один с тобой общаюсь и мне плевать кого ты мне навязывешь в союзники или в противникиУмей отвечать за себяИ говорить за себя