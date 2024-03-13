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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:04
#3211
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Цитата:
111:
как впрочем и все года лгал о выдуманных ценниках..

Чё, ценники на двух языках отменили что-ли? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:06
#3212
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Зетпатриоты открыто наши семьи пугают ракетами, которые убивают народ Украины.
Что же это?
Бумеранг может тоже быть их семьям..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:06
#3213
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Цитата:
111:
Что там с ними то?

Проблема, что с них требуют знание казахского языка, а с тебя, ипэшника и таксиста - боятся :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:07
#3214
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Цитата:
maxsaf:
Чё, ценники на двух

Причем тут на двух?
Ты говорил только на казахском , а, врал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:08
#3215
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Цитата:
maxsaf:
Проблема, что с них требуют знание

Где требуют?
Что то не пойму тебя, пугателя боевыми ракетами наши семьи..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:08
#3216
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Цитата:
111:
Ты говорил только на казахском , а, врал..

Где я это говорил? Цитату в студию
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:09
#3217
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Цитата:
111:
Где требуют?

На почте, чудики всякие, которые самостоятельно номерок не могут взять для очереди :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:11
#3218
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Чем пугают нас зетпатриоты, за свои выдумки..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:12
#3219
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Цитата:
maxsaf:
Где я это говорил? Цитату в студию

Так ты ценник приведи в студию, 1990х..
Или как обычно, соврал и все?
Разумеется кустанайский с гео или как там ее локацией..
Свой.
В твоем якобы магазине

[Исправлено: 111, 13.03.2024 - 14:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:19
#3220
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Сбежал.
Выдумал сам себе ценники, и трясет мвоими словами воздух..
Выходит нет никаких доказательств о ценниках то в Его магазине?
Была только ложь много лет тут на форуме?
Как и про фейк про бабушку?
Ай яй яй!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 13:48
#3221
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Цитата:
maxsaf:
С пятидесятилетних и бабушками

Ну а пока, ракеты, которыми ты нас запугиваешь, убивают реально бабушек, о которых ты печешься.
Или тебе на своих этнических бабушек плевать?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 14:00
#3222
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Мирноград.
Теперь он не мирный.
Туда пришли такие, кто пугает нас ракетами Искандер.
Туда пришла смерть..


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 14:58
#3223
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Цитата:
maxsaf:
Ох как же старательно ты прикрываешь его, напарника своего. Двойные стандарты во всей красе.

Напарники это у вас в Канаде
Тут я лично один с тобой общаюсь и мне плевать кого ты мне навязывешь в союзники или в противники
Умей отвечать за себя
И говорить за себя
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 15:00
#3224
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Цитата:
maxsaf:
Потому что вы под новостью об увольнении русскоязычной женщины 50 летней

Приведи новость что ее уволили
Или балабол)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5170
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 17:24
#3225
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Цитата:
111:
Зетпатриоты открыто наши семьи пугают ракетами, которые убивают народ Украины. Что же это? Бумеранг может тоже быть их семьям..


Может, но сказочникам, на мой взгляд все равно. Конечно в РФ и в три девять земель, есть граждане которые искренне сострадают украинцам. Но, малограмотных людей много, страна входит в ООН, значит правосубьектна в международном сообществе. Пострадало 43 человека, в том числе 12 детей, четверо находятся в тяжолом состоянии.

Война закончится, все военные преступления фиксируются. Не важно кто победит, придется отвечать за содееное, за разрушения, убийства мирных граждан,
нет сроков давности. Санкций никто снимать не будет, инвестиций не будет, мировые бренды дальше будут уходить и. т. д.

Не хотят жить в демократическом государстве, тогда времена только ГУЛАГ, третьего не дано. Ужесточение репрессий, запугивания своих граждан и соседей, всего цивилизованного мира.

Очень печально товарищи сказочники! 😂😂😂

[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2024 - 18:27]

[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2024 - 18:29]
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