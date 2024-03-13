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Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
Повысить цену электроэнергии на 22,7% предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Как прошли слушания по тарифу?
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