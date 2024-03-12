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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 18:09
Всё, все высказались? Используя силу убеждения русского языка, на казахстанском, до сих пор русскоязычном форуме местной газеты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 18:28
Цитата:
Вот с них и требуйте, а не с бабушек пятидесятилетних.
saba:
Средняя величина по тем , кто сдаёт ЕНТ на казахском языке по стране выше
Средняя величина по тем , кто сдаёт ЕНТ на казахском языке по стране выше
Вот с них и требуйте, а не с бабушек пятидесятилетних.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:49
Цитата:
У меня нет ракет, чтобы ими пугать)) но генерируя и распространяя такие фейки будьте готовы к ответной реакции, а в нынешних условиях она может быть непредсказуемой. Я к этой реакции никакого отношения не буду иметь. А вы будете, поэтому думайте...
Kairat stayer:
Это понятно, этот грамотей ещё пугает ракетами.
Это понятно, этот грамотей ещё пугает ракетами.
У меня нет ракет, чтобы ими пугать)) но генерируя и распространяя такие фейки будьте готовы к ответной реакции, а в нынешних условиях она может быть непредсказуемой. Я к этой реакции никакого отношения не буду иметь. А вы будете, поэтому думайте...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:50
Цитата:
Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается?
abaika95:
Он таксист насколько я понял
Он таксист насколько я понял
Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:52
Цитата:
Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой, а технички не обязательно знать казахский?
abaika95:
Нет в том то и дело Ты спросил где она работала По всей видимости техничкой
Нет в том то и дело Ты спросил где она работала По всей видимости техничкой
Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой, а технички не обязательно знать казахский?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:55
Цитата:
Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают. В таком случае можно придумать, как оптимальнее коммуникационные навыки использовать, не в ущерб сервису.было бы желание
abaika95:
Зачем? Если можно посадить одну? Ты магазином владел Взял бы двух продавцов которые делают одну и ту же работу при том же количестве клиентов вместо одной?
Зачем? Если можно посадить одну? Ты магазином владел Взял бы двух продавцов которые делают одну и ту же работу при том же количестве клиентов вместо одной?
Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают. В таком случае можно придумать, как оптимальнее коммуникационные навыки использовать, не в ущерб сервису.было бы желание
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:57
Цитата:
А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь, тогда тоже напишешь заявление?
abaika95:
Если я приду на почту а там сидит сотрудник афганец и будет по афгански мне чето вытирать Я пойду напишу заявление Услугу не оказали
Если я приду на почту а там сидит сотрудник афганец и будет по афгански мне чето вытирать Я пойду напишу заявление Услугу не оказали
А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь, тогда тоже напишешь заявление?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 21:50
Цитата:
Сколько ездил в такси по агрегатору ни разу с таксистами не общался
Думаю им не совсем нужно разговаривать с пассажиром
Но если ты возмущен то можешь написать заяву в прокуратуру
Цитата:
Её кто-то уволил? Когда? Напомни
Цитата:
Ты на почте был?
Там каждое окошко отдельное направление
Посылки
Письма
Выписка газет
И везде как в цоне сотрудник по начислению
И талончики даже дают на очередь
А теперь представь что ты встал в очередь за посылками и ещё отдельно тебе надо брать талончик чтобы попасть в окошко к русскоязычному сотруднику
А если русская бабушка перепутала и вместо русскоязычного взяла талон к казахоязычному отсидев очередь и по сути её не могут обслужить
Галиматья получается?
Галиматья
Поэтому в таких учреждениях необходим сотрудник владеющей двумя языками
Цитата:
А зачем мне вообще на почте сотрудник не владеющий гос языком или языком межнаца?
Ты когда у себя в Канаде приходишь а у тебя коллега индус вместо английского на хинди тебе начинает втирать какую то тему важную по работе
Ты что будешь делать? Правильно побежишь жаловаться боссу
Ты нацист получается?
maxsaf:
Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается?
Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается?
Сколько ездил в такси по агрегатору ни разу с таксистами не общался
Думаю им не совсем нужно разговаривать с пассажиром
Но если ты возмущен то можешь написать заяву в прокуратуру
Цитата:
maxsaf:
Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой
Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой
Её кто-то уволил? Когда? Напомни
Цитата:
maxsaf:
Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают
Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают
Ты на почте был?
Там каждое окошко отдельное направление
Посылки
Письма
Выписка газет
И везде как в цоне сотрудник по начислению
И талончики даже дают на очередь
А теперь представь что ты встал в очередь за посылками и ещё отдельно тебе надо брать талончик чтобы попасть в окошко к русскоязычному сотруднику
А если русская бабушка перепутала и вместо русскоязычного взяла талон к казахоязычному отсидев очередь и по сути её не могут обслужить
Галиматья получается?
Галиматья
Поэтому в таких учреждениях необходим сотрудник владеющей двумя языками
Цитата:
maxsaf:
А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь,
А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь,
А зачем мне вообще на почте сотрудник не владеющий гос языком или языком межнаца?
Ты когда у себя в Канаде приходишь а у тебя коллега индус вместо английского на хинди тебе начинает втирать какую то тему важную по работе
Ты что будешь делать? Правильно побежишь жаловаться боссу
Ты нацист получается?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3103
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 23:27
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 23:53
Цитата:
И это правильно! Все верно сказал. В стране казахов не может и не должно быть приоритетов других языков. Хорошо, когда есть возможность владеть двумя и более языками. Это открывает другие перспективы. Осталось отладить образовательный процесс. Но тут и другие перспективы, с ярлыком "не от мира сего поуехавших в поисках лучшей жизни" ;)
Kairat stayer:
в перспективе будет более 90% тюркоязычного населения, рождаемость высокая пусть говорят на трёх языках, тем больше языков подрастающее поколение будет знать, тем лучше.
в перспективе будет более 90% тюркоязычного населения, рождаемость высокая пусть говорят на трёх языках, тем больше языков подрастающее поколение будет знать, тем лучше.
И это правильно! Все верно сказал. В стране казахов не может и не должно быть приоритетов других языков. Хорошо, когда есть возможность владеть двумя и более языками. Это открывает другие перспективы. Осталось отладить образовательный процесс. Но тут и другие перспективы, с ярлыком "не от мира сего поуехавших в поисках лучшей жизни" ;)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 01:34
Цитата:
Ох как же старательно ты прикрываешь его, напарника своего. Двойные стандарты во всей красе.
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2024 - 02:34]
abaika95:
Сколько ездил в такси по агрегатору ни разу с таксистами не общался Думаю им не совсем нужно разговаривать с пассажиром
Сколько ездил в такси по агрегатору ни разу с таксистами не общался Думаю им не совсем нужно разговаривать с пассажиром
Ох как же старательно ты прикрываешь его, напарника своего. Двойные стандарты во всей красе.
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2024 - 02:34]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 01:39
Цитата:
Оно и понятно - попробуй что-то вякни неадекватному таксисту с молотком. А бабушек 50летних - это вам запросто
maxsaf:
Ох как же старательно ты прикрываешь его, напарника своего. Двойные стандарты во всей красе.
Ох как же старательно ты прикрываешь его, напарника своего. Двойные стандарты во всей красе.
Оно и понятно - попробуй что-то вякни неадекватному таксисту с молотком. А бабушек 50летних - это вам запросто
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 09:49
Цитата:
Не от сего мира, касается тех граждан, которые уехали в другие страны, при этом учать и пугают нас Искандерами. Выше же Макс пишет, думайте мол предупреждаю вас, у меня ракет нет. У кого они есть? У миролюбивых россиян (выражение Скептика), типа вы смотрите там, они же и ракетами могут пульнут.
На форуме отдельные пользователи говорили, что Россия не нападет на вас, у них своих территорий достаточно. А тут, предупреждают, тогда нам как реагировать? Приобретать иностранные комплексы ПВО, истребители, бронетехнику, безпилотники, минометы, гранотаметы, крупнокалиберные пулеметы. Мы же не на кого не нападем, только для самообороны нужно будет .
[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2024 - 10:55]
Мишаня:
И это правильно! Все верно сказал. В стране казахов не может и не должно быть приоритетов других языков. Хорошо, когда есть возможность владеть двумя и более языками. Это открывает другие перспективы. Осталось отладить образовательный процесс. Но тут и другие перспективы, с ярлыком "не от мира сего поуехавших в поисках лучшей жизни" ;)
И это правильно! Все верно сказал. В стране казахов не может и не должно быть приоритетов других языков. Хорошо, когда есть возможность владеть двумя и более языками. Это открывает другие перспективы. Осталось отладить образовательный процесс. Но тут и другие перспективы, с ярлыком "не от мира сего поуехавших в поисках лучшей жизни" ;)
Не от сего мира, касается тех граждан, которые уехали в другие страны, при этом учать и пугают нас Искандерами. Выше же Макс пишет, думайте мол предупреждаю вас, у меня ракет нет. У кого они есть? У миролюбивых россиян (выражение Скептика), типа вы смотрите там, они же и ракетами могут пульнут.
На форуме отдельные пользователи говорили, что Россия не нападет на вас, у них своих территорий достаточно. А тут, предупреждают, тогда нам как реагировать? Приобретать иностранные комплексы ПВО, истребители, бронетехнику, безпилотники, минометы, гранотаметы, крупнокалиберные пулеметы. Мы же не на кого не нападем, только для самообороны нужно будет .
[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2024 - 10:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 09:58
***Путин заявил о готовности России к ядерной войне МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что «все несется так в лоб».***http://www.ria.ru/ ---И это пугает меня .
[Исправлено: Гога, 13.03.2024 - 08:17]
[Исправлено: Гога, 13.03.2024 - 08:17]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.03.24 - 10:07
Цитата:
Постараются перехватить, если тактические с малым зарядом будут. Прсмотрим, Макс тоже пугает и предупреждает нас. Система раннего обнаружения сработает, самолеты судного дня поднимут в воздух, стелс истребители 5 и 6 поколения вылетят и накроют пусковые установки. На днях обсуждали 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2024 - 11:13]
Гога:
Путин заявил о готовности России к ядерной войне МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что «все несется так в лоб».***http://www.ria.ru/ ---И то пугает .
Путин заявил о готовности России к ядерной войне МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что «все несется так в лоб».***http://www.ria.ru/ ---И то пугает .
Постараются перехватить, если тактические с малым зарядом будут. Прсмотрим, Макс тоже пугает и предупреждает нас. Система раннего обнаружения сработает, самолеты судного дня поднимут в воздух, стелс истребители 5 и 6 поколения вылетят и накроют пусковые установки. На днях обсуждали 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2024 - 11:13]
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