Систему воздухоочистки и вентиляцию меняем, чтобы арена могла работать круглогодично, а не только зимой.
Федоренко пояснил: для спортсменов подходит не всякий лед. Недостаточно просто заморозить воду. Сначала ее очищают, потом лед варят по специальной технологии.
- Такая система заливки в проект не входит, - прокомментировал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Бахтияр КОСПАНОВ. - Этот вопрос прорабатывается. Сейчас первый вопрос - это система осушения.
б**ь лед не такой осушение не такое вентиляция не такая даже машина для заливки и та не та
два вопроса
где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены? почему не озвучивали свои вопросы и чаянья по тому что им это не подойдет? почему в СМИ не обращались? не трубили в набат?
и второй вопрос а изначально арена так и была задумана что в ней ВСЁ НЕ ТО И ВСЁ НЕ ТАК? даже машина не та, это так по заявке было оформлено с чехославаками? если да то экспертную комиссию под суд за разбазаривание средств на бесполезное сооружение если нет то приемщиков под суд. иначе не понятно зачем чехославаки нам тут бесполезную арену возвели а государство еще и на баланс ее забрало за долги
больше похоже на то что чехославки у нас тут свои бабки просто отмыли....
abaika95: где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены? почему не озвучивали свои вопросы и чаянья по тому что им это не подойдет?
Ой, а правда, чё это они ? Кто помнит, как в детскую областную больницу завезли какую-то дорогущую аппаратуру за бюджетные денюжки ? А главврач заявил - не возьму, потому что ; 1) б.у. 2) она не для детей 3) отсутствует самая изюминка, без которой данная аппаратура - металлолом 4) цена сильно завышена. Кулагин приказал - бери ! Главврач - нет! Сняли с работы врача , поставили временно какого-то марионетку, он подписал, принял, и ушёл руководить СЭС , по-моему. А главврач от переживаний умер. Отака фигня, малята. А вы говорите - дуйте в трубы, бейте в барабаны.
Филипповна: Сняли с работы врача , поставили временно какого-то марионетку, он подписал, принял, и ушёл руководить СЭС , по-моему. А главврач от переживаний умер. Отака фигня, малята. А вы говорите - дуйте в трубы, бейте в барабаны
а тут тренер публично отчитал акима о том что в ледовой арене все не то и все не так. он получается не боится что его снимут а раз не боится чтож раньше вопрос не поднял?
Заголовок и текст статьи изменили, так как автор неправильно понял слова акима. Речи о новой Ледовой арене не было. Тренировки по шорт-треку проходят в старой арене, о ее проблемах и говорили. Приносим извинения за то, что невольно ввели в заблуждение читателей.
Вы не сильно ошиблись: - замените слово "ЛЕДОВОЕ" на любое другое: - медицина; сельское хозяйство; образование; промышленность; торговля; спорт и другое: - там везде ОДНИ и ТЕ ЖЕ проблемы и корень этих проблем- КОРРУМПИРОВАННОСТЬ властей как местных так и центральных.
abaika95: где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены?
Можно я отвечу? Когда строился этот с позволения сказать дворец не было и мысли .что здесь зародится центр шорт трека. Я тоже приложил руку к строительству этого сооружения, могу сказать , вышло неплохо! К тому чтобы арена катка была хорошей было усиленное внимание, Шукеев лично контролировал
---Раньше Кубок давали за общий зачет. А теперь на каждой дистанции . Признаю - неправ .--****Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша стал триумфатором Кубка мира . Он выиграл общий зачет на дистанции 500 метров среди мужчин.***
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