Отправлено: - 16:16

abaika95:

где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены? почему не озвучивали свои вопросы и чаянья по тому что им это не подойдет?

Цитата:Ой, а правда, чё это они ? Кто помнит, как в детскую областную больницу завезли какую-то дорогущую аппаратуру за бюджетные денюжки ? А главврач заявил - не возьму, потому что ; 1) б.у. 2) она не для детей 3) отсутствует самая изюминка, без которой данная аппаратура - металлолом 4) цена сильно завышена. Кулагин приказал - бери ! Главврач - нет! Сняли с работы врача , поставили временно какого-то марионетку, он подписал, принял, и ушёл руководить СЭС , по-моему. А главврач от переживаний умер. Отака фигня, малята. А вы говорите - дуйте в трубы, бейте в барабаны.