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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 211 из 211«1...209210211
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 18:09
#3151
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Всё, все высказались? Используя силу убеждения русского языка, на казахстанском, до сих пор русскоязычном форуме местной газеты :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 18:28
#3152
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Цитата:
saba:
Средняя величина по тем , кто сдаёт ЕНТ на казахском языке по стране выше

Вот с них и требуйте, а не с бабушек пятидесятилетних.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:49
#3153
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Цитата:
Kairat stayer:
Это понятно, этот грамотей ещё пугает ракетами.

У меня нет ракет, чтобы ими пугать)) но генерируя и распространяя такие фейки будьте готовы к ответной реакции, а в нынешних условиях она может быть непредсказуемой. Я к этой реакции никакого отношения не буду иметь. А вы будете, поэтому думайте...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:50
#3154
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Цитата:
abaika95:
Он таксист насколько я понял

Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:52
#3155
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Цитата:
abaika95:
Нет в том то и дело Ты спросил где она работала По всей видимости техничкой

Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой, а технички не обязательно знать казахский?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:55
#3156
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Цитата:
abaika95:
Зачем? Если можно посадить одну? Ты магазином владел Взял бы двух продавцов которые делают одну и ту же работу при том же количестве клиентов вместо одной?

Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают. В таком случае можно придумать, как оптимальнее коммуникационные навыки использовать, не в ущерб сервису.было бы желание ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 19:57
#3157
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Цитата:
abaika95:
Если я приду на почту а там сидит сотрудник афганец и будет по афгански мне чето вытирать Я пойду напишу заявление Услугу не оказали

А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь, тогда тоже напишешь заявление? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 21:50
#3158
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Цитата:
maxsaf:
Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается?

Сколько ездил в такси по агрегатору ни разу с таксистами не общался
Думаю им не совсем нужно разговаривать с пассажиром
Но если ты возмущен то можешь написать заяву в прокуратуру
Цитата:
maxsaf:
Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой

Её кто-то уволил? Когда? Напомни
Цитата:
maxsaf:
Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают

Ты на почте был?
Там каждое окошко отдельное направление
Посылки
Письма
Выписка газет
И везде как в цоне сотрудник по начислению
И талончики даже дают на очередь

А теперь представь что ты встал в очередь за посылками и ещё отдельно тебе надо брать талончик чтобы попасть в окошко к русскоязычному сотруднику
А если русская бабушка перепутала и вместо русскоязычного взяла талон к казахоязычному отсидев очередь и по сути её не могут обслужить
Галиматья получается?
Галиматья

Поэтому в таких учреждениях необходим сотрудник владеющей двумя языками
Цитата:
maxsaf:
А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь,

А зачем мне вообще на почте сотрудник не владеющий гос языком или языком межнаца?
Ты когда у себя в Канаде приходишь а у тебя коллега индус вместо английского на хинди тебе начинает втирать какую то тему важную по работе
Ты что будешь делать? Правильно побежишь жаловаться боссу
Ты нацист получается?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3103
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 23:27
#3159
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Цитата:
maxsaf:

;-)
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 23:53
#3160
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Цитата:
Kairat stayer:
в перспективе будет более 90% тюркоязычного населения, рождаемость высокая пусть говорят на трёх языках, тем больше языков подрастающее поколение будет знать, тем лучше.

И это правильно! Все верно сказал. В стране казахов не может и не должно быть приоритетов других языков. Хорошо, когда есть возможность владеть двумя и более языками. Это открывает другие перспективы. Осталось отладить образовательный процесс. Но тут и другие перспективы, с ярлыком "не от мира сего поуехавших в поисках лучшей жизни" ;)
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