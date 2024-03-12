Отправлено: - 21:50

maxsaf:

Таксистам в КЗ не обязательно знать казахский, так получается?

maxsaf:

Ну так а чё тогда ее уволили, раз она была якобы техникой

maxsaf:

Ну если магазин из одного человека, то понятное дело выгоднее одного двуязычного взять. Но речь то идёт об отделении почты, там десятки человек одновременно обслуживают

maxsaf:

А если оказали, в соседнем окошке, но просто ты нацик и афганцев ненавидишь,

Цитата:Сколько ездил в такси по агрегатору ни разу с таксистами не общалсяДумаю им не совсем нужно разговаривать с пассажиромНо если ты возмущен то можешь написать заяву в прокуратуруЦитата:Её кто-то уволил? Когда? НапомниЦитата:Ты на почте был?Там каждое окошко отдельное направлениеПосылкиПисьмаВыписка газетИ везде как в цоне сотрудник по начислениюИ талончики даже дают на очередьА теперь представь что ты встал в очередь за посылками и ещё отдельно тебе надо брать талончик чтобы попасть в окошко к русскоязычному сотрудникуА если русская бабушка перепутала и вместо русскоязычного взяла талон к казахоязычному отсидев очередь и по сути её не могут обслужитьГалиматья получается?ГалиматьяПоэтому в таких учреждениях необходим сотрудник владеющей двумя языкамиЦитата:А зачем мне вообще на почте сотрудник не владеющий гос языком или языком межнаца?Ты когда у себя в Канаде приходишь а у тебя коллега индус вместо английского на хинди тебе начинает втирать какую то тему важную по работеТы что будешь делать? Правильно побежишь жаловаться боссуТы нацист получается?