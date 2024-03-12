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≡ «Просили простить и снизить сумму штрафа» - Приговор по делу о взятке транспортного инспектора вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48756
«Просили простить и снизить сумму штрафа» - Приговор по делу о взятке транспортного инспектора вынесли в суде Костаная
Отправлено: 12.03.24 - 18:09
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Последнее слово подсудимые сказали 6 марта. Нуклан Биисов сказал, что готов в качестве наказания оплатить штраф, Акжол Анаркулов и Рустам Мамоян просили их простить и снизить сумму штрафа. Приговор по делу огласили 7 марта.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4514
Re: «Просили простить и снизить сумму штрафа» - Приговор по делу...
Отправлено: 12.03.24 - 18:09
#1
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Меня один раз так же развели! Торопился, сказали может за выброс мусора оформим, я согласился, потом только понял, знак для таксиста не действителен
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1935
Re: «Просили простить и снизить сумму штрафа» - Приговор по делу...
Отправлено: 12.03.24 - 18:19
#2
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Цитата:
saba:

Ещё разворот на перекрёстке у них любимая тема.
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