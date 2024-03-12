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Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48756
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 14:59
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал норму о применении эвтаназии в отношении бродячих собак на улицах городов Казахстана. Он считает, что вопрос гуманности эвтаназии поднимают те, кто не был жертвой агрессии со стороны бродячих собак.
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L
(Полноправные пользователи)
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- 359
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 14:59
Ошейник с биркой, номер телефона хозяина и адрес проживания и обязательно рег.номер в базе, нет ошейника / намордника, отлов/усыпление. Есть ошейник звонок - потерялась - вернули, если преднамеренно отпущена - штраф/отлов. Какие могут быть полумеры.
Вообще считаю, если Вы любите своего питомца искренне, то у него (кошки/собаки) просто обязан быть ошейник/бирка с данными владельца
[Исправлено: Lamka, 12.03.2024 - 16:01]
Вообще считаю, если Вы любите своего питомца искренне, то у него (кошки/собаки) просто обязан быть ошейник/бирка с данными владельца
[Исправлено: Lamka, 12.03.2024 - 16:01]
(Полноправные пользователи)
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- 15.12.23
- Сообщений:
- 84
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 15:28
Все бесхозные и бродячие животные подлежат эвтаназии, если не найдутся владельцы животных или их не возьмет на содержание, зоозащитная организация! Даже если собаку стерилизовать и выпустить на волю, то все равно собака останется собакой, которая будет кусать любого, кто ступит на её территорию, даже если её накормил зоозащитник! Закон создан для того, чтобы повысить материальную, административную, уголовную ответственность собаководов, кошатников и других за их содержание, лечение, чипирование, выгул в ошейниках, намордниках. Кроме того, они будут нести ответственность, если собака напала на кого-то, укусила, будут нести ответственность за то, что их животное "гадит" в общественных местах! Никто собачникам и кошководам, зоозащитникам не обещал бюджетные деньги для чипирования, стерилизацию! Бесхозная или бродячая собака или кошка согласно Закону должна иметь собственника в лице граждан, юридических лиц! Собственником животных не может быть гос-во, у которого есть куда и на кого тратить бюджет! Для контроля и выявления нарушителей среди собачников, кошководов, думаю будут созданы общественные контролеры из граждан на добровольной основе, которые и будут фиксировать и информировать полицию, ветеринаров, акима республиканского, областного значения! А сейчас у гос-ва нет свободных бюджетных денег, чтобы их тратить на отлов, содержание, чипирование и стерилизацию жучек, дружков, поскольку Закон принимали те, кого ни одна собака не укусила и не поцарапала ни одна кошка, зная, что содержание и т.п. не за их деньги!
[Исправлено: абике, 12.03.2024 - 16:33]
[Исправлено: абике, 12.03.2024 - 16:35]
[Исправлено: абике, 12.03.2024 - 16:33]
[Исправлено: абике, 12.03.2024 - 16:35]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5956
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 17:08
Цитата://Зоозащитники выступают против принятия этой нормы.//
Цитата:
Единственный и совершенно действенный способ очистить города и сёла от стай БРОДЯЧИХ, ГОЛОДНЫХ, БОЛЬНЫХ, ЗЛЫХ и КУСАЧИХ собак - это массовый ОТСТРЕЛ.
И в общество БЕЗОПАСНО станет и ВОНИ от зоозощитников не будет.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.03.2024 - 17:21]
Цитата:
абике:
не за их деньги!
не за их деньги!
Единственный и совершенно действенный способ очистить города и сёла от стай БРОДЯЧИХ, ГОЛОДНЫХ, БОЛЬНЫХ, ЗЛЫХ и КУСАЧИХ собак - это массовый ОТСТРЕЛ.
И в общество БЕЗОПАСНО станет и ВОНИ от зоозощитников не будет.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.03.2024 - 17:21]
(Полноправные пользователи)
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Re: Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если...
Отправлено: 12.03.24 - 18:11
"...если эта система не работает..."
А как она может работать, если акимы ничего не делают для её реализации.
В том же Рудном аким не то, что не делает, он просто против строительства приюта для бездомных животных. Хорошо хоть, вслух это не озвучивает, отговорками отделывается.
"Кто хочет делать, тот делает. Кто не хочет делать, тот ищет причины".
А как она может работать, если акимы ничего не делают для её реализации.
В том же Рудном аким не то, что не делает, он просто против строительства приюта для бездомных животных. Хорошо хоть, вслух это не озвучивает, отговорками отделывается.
"Кто хочет делать, тот делает. Кто не хочет делать, тот ищет причины".
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