Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 15:28
Все бесхозные и бродячие животные подлежат эвтаназии, если не найдутся владельцы животных или их не возьмет на содержание, зоозащитная организация! Даже если собаку стерилизовать и выпустить на волю, то все равно собака останется собакой, которая будет кусать любого, кто ступит на её территорию, даже если её накормил зоозащитник! Закон создан для того, чтобы повысить материальную, административную, уголовную ответственность собаководов, кошатников и других за их содержание, лечение, чипирование, выгул в ошейниках, намордниках. Кроме того, они будут нести ответственность, если собака напала на кого-то, укусила, будут нести ответственность за то, что их животное "гадит" в общественных местах! Никто собачникам и кошководам, зоозащитникам не обещал бюджетные деньги для чипирования, стерилизацию! Бесхозная или бродячая собака или кошка согласно Закону должна иметь собственника в лице граждан, юридических лиц! Собственником животных не может быть гос-во, у которого есть куда и на кого тратить бюджет! Для контроля и выявления нарушителей среди собачников, кошководов, думаю будут созданы общественные контролеры из граждан на добровольной основе, которые и будут фиксировать и информировать полицию, ветеринаров, акима республиканского, областного значения! А сейчас у гос-ва нет свободных бюджетных денег, чтобы их тратить на отлов, содержание, чипирование и стерилизацию жучек, дружков, поскольку Закон принимали те, кого ни одна собака не укусила и не поцарапала ни одна кошка, зная, что содержание и т.п. не за их деньги!
[Исправлено: абике, 12.03.2024 - 16:33]
[Исправлено: абике, 12.03.2024 - 16:35]