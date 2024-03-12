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≡ Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут тренироваться шорт-трекисты и конькобежцы в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48755
Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут тренироваться шорт-трекисты и конькобежцы в Костанайской области?
Отправлено: 12.03.24 - 13:01
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Больной для костанайских шорт-трекистов и конькобежцев вопрос задал на коллегии управления спорта 11 марта старший тренер Костанайской области по шорт-треку Николай ФЕДОРЕНКО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36584
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Новая ледовая...
Отправлено: 12.03.24 - 13:01
#1
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Ну, нормально поработали.
Если раньше делали и пилили.
То сейчас недоделывают, и пилт и пилят..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15221
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Новая ледовая...
Отправлено: 12.03.24 - 15:44
#2
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Цитата:
Систему воздухоочистки и вентиляцию меняем, чтобы арена могла работать круглогодично, а не только зимой.

Федоренко пояснил: для спортсменов подходит не всякий лед. Недостаточно просто заморозить воду. Сначала ее очищают, потом лед варят по специальной технологии.

- Такая система заливки в проект не входит, - прокомментировал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Бахтияр КОСПАНОВ. - Этот вопрос прорабатывается. Сейчас первый вопрос - это система осушения.

Источник:


б**ь
лед не такой
осушение не такое
вентиляция не такая
даже машина для заливки и та не та


два вопроса

где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены? почему не озвучивали свои вопросы и чаянья по тому что им это не подойдет?
почему в СМИ не обращались? не трубили в набат?

и второй вопрос
а изначально арена так и была задумана что в ней ВСЁ НЕ ТО И ВСЁ НЕ ТАК? даже машина не та, это так по заявке было оформлено с чехославаками?
если да то экспертную комиссию под суд за разбазаривание средств на бесполезное сооружение
если нет то приемщиков под суд.
иначе не понятно зачем чехославаки нам тут бесполезную арену возвели а государство еще и на баланс ее забрало за долги

больше похоже на то что чехославки у нас тут свои бабки просто отмыли....
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
148
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Новая ледовая...
Отправлено: 12.03.24 - 16:16
#3
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Цитата:
abaika95:
где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены? почему не озвучивали свои вопросы и чаянья по тому что им это не подойдет?
Ой, а правда, чё это они ? Кто помнит, как в детскую областную больницу завезли какую-то дорогущую аппаратуру за бюджетные денюжки ? А главврач заявил - не возьму, потому что ; 1) б.у. 2) она не для детей 3) отсутствует самая изюминка, без которой данная аппаратура - металлолом 4) цена сильно завышена. Кулагин приказал - бери ! Главврач - нет! Сняли с работы врача , поставили временно какого-то марионетку, он подписал, принял, и ушёл руководить СЭС , по-моему. А главврач от переживаний умер. Отака фигня, малята. А вы говорите - дуйте в трубы, бейте в барабаны.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15221
Останемся без "кузницы" чемпионов - Новая ледовая арена за 4,2 млрд тенге непригодна для подготовки спортсменов в Костанае
Отправлено: 12.03.24 - 16:35
#4
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Цитата:
Филипповна:
Сняли с работы врача , поставили временно какого-то марионетку, он подписал, принял, и ушёл руководить СЭС , по-моему. А главврач от переживаний умер. Отака фигня, малята. А вы говорите - дуйте в трубы, бейте в барабаны

а тут тренер публично отчитал акима о том что в ледовой арене все не то и все не так.
он получается не боится что его снимут
а раз не боится чтож раньше вопрос не поднял?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2107
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут...
Отправлено: 12.03.24 - 16:48
#5
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Заголовок и текст статьи изменили, так как автор неправильно понял слова акима. Речи о новой Ледовой арене не было. Тренировки по шорт-треку проходят в старой арене, о ее проблемах и говорили.
Приносим извинения за то, что невольно ввели в заблуждение читателей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5956
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут...
Отправлено: 12.03.24 - 17:15
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Речи о новой Ледовой арене не было


Вы не сильно ошиблись: - замените слово "ЛЕДОВОЕ" на любое другое: - медицина; сельское хозяйство; образование; промышленность; торговля; спорт и другое: - там везде ОДНИ и ТЕ ЖЕ проблемы и корень этих проблем- КОРРУМПИРОВАННОСТЬ властей как местных так и центральных.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4513
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут...
Отправлено: 12.03.24 - 17:43
#7
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Цитата:
abaika95:
где были все эти тренера и эксперты во льдах на этапе постройки этой арены?

Можно я отвечу? Когда строился этот с позволения сказать дворец не было и мысли .что здесь зародится центр шорт трека. Я тоже приложил руку к строительству этого сооружения, могу сказать , вышло неплохо! К тому чтобы арена катка была хорошей было усиленное внимание, Шукеев лично контролировал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4513
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут...
Отправлено: 12.03.24 - 17:45
#8
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Дожил, уже о этой арене говорят, как о старой,что тогда сказать о Горняке, который был один из самых молодых в Союзе?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4513
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут...
Отправлено: 12.03.24 - 17:52
#9
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Можно что угодно говорить , пилили ,не пилили! На этой арене вышел наш победитель Кубков Мира Денис Никиша. Учился в одном классе с моей дочерью!! И этим я горжусь!!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4513
Re: Останемся без "кузницы" чемпионов - Где будут...
Отправлено: 12.03.24 - 17:55
#10
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Перечитал, выходит я горжусь, что Денис учился с моей дочкой. Нет я горжусь им !
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