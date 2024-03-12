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≡ Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать казахстанцев, чьи данные утекли в сеть от zaimer.kz
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48755
Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать казахстанцев, чьи данные утекли в сеть от zaimer.kz
Отправлено: 12.03.24 - 11:52
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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, с какими неприятностями могут столкнуться 2 миллиона казахстанцев, чьи данные утекли в сеть.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
148
Re: Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать...
Отправлено: 12.03.24 - 11:52
#1
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Да, только за вчерашний день поступили звонки мне и мужу, причём, обращаются сразу по имени-отчеству, хотя мы никогда за кредитами не обращались.Где-то ещё протекает...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
Re: Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать...
Отправлено: 12.03.24 - 12:41
#2
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Цитата:
Филипповна:

Вы просто прекратите с ними диолог вести. А то вы все начинайте с ними бодатся кто умней. Пришёл звонок. Вы говорите алло. Они мы с банка и тд и тп. Вы отключайтесь и в конечном итоги вы им станете не интересны.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
148
Re: Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать...
Отправлено: 12.03.24 - 16:20
#3
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Цитата:
Vit:
А то вы все начинайте с ними бодатся кто умней
Перестали бодаться, а то их так много, а меня так мало ... сразу отключаем и в ЧС
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