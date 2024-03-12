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Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать казахстанцев, чьи данные утекли в сеть от zaimer.kz
Ждите звонка от мошенника? - Какие неприятности могут ждать казахстанцев, чьи данные утекли в сеть от zaimer.kz
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