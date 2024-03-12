НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48755
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прием заявок на участие в программе начался 1 марта и продолжится по 30 апреля включительно. Срок в 2 месяца установили для того, чтобы не было ажиотажа, пояснила на брифинге в РСК директор областного филиала АО «Отбасы банк».
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 14:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Балы, шмалы. Дипозиты. Властям в первую очередь срочно нужно менять политику. Люди продолжают уезжать даже в РФ которая щас находится в войне. А так бы квартиры бы и без всяких ипотек побежали покупать. А теперь даже не только русские откладывают деньги что б в Челябинске прикупить а и Патриоты. Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4513
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 14:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Поддержу тебя! Была надежда на новое и быстро угасла!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15221
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 15:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.


во что вложить? тут квартиру купить?)) у меня и тут есть
в россии мне не выгодно продавать и покупать тут еще одну
я потеряю в сумме на перерасчет
а так я тут налоги плачу, товары покупаю, и на ремонты в детский сад скидываюсь

что то делать за олигархат я не обязан

а у тебя логика немного отбитая
путать патриотизм с любовью к властям и олигархам

дома строят олигархи, они же владеют банками через которые дают под кабальные условия на кредитование на покупки своих же квартир
как победить этот порочный круг? да никак
либо стать северной Кореей либо мирится с олигархическим капитализмом
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 15:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да продать в Челябинске и купить у нас. Можно в самом наворченом районе кунай. Можно под аэропортом, в подвале организовать бассейн. Причём там и воду не надо завозить. Сама приходит. Родниковая.

[Исправлено: Vit, 12.03.2024 - 15:31]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15221
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 15:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первоначальный взнос - 20%; ставка по крежиту - 9%; срок кредита - до 19 лет.

Источник:



9% ставка
9%!!!!!
это кабала узаконенная
берем квартиру 20 лямов
из нее у нас есть первоначалка 20% это 4 ляма (это молодым гдето еще эти 4 взять надо)
в банке нам дают 16 лямов под 9 % на 20 лет(округлим)
в итоге ежемесячный платеж 140 тыс и переплата 18,5 млн
ставки в европе на ипотечный кредит 2-3% и то они там возмущаются
у нас же 9!!9 карл!!!
и еще преподносят это как выгодную программу
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15221
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 15:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да продать в Челябинске и купить у нас. Можно в самом наворченом районе кунай

я потеряю в конвертации еще раз тебе говорю
продам там на сумму меньше чем тут я смогу купить аналогичную в хорошем районе
там я хату взял при обвале рубля до 3 тенге в 2015 поэтому выиграл
теперь при курсе по 5 тенге за рубль я проиграю
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 15:40
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы эти цифры бабушке говорите. Настоящий патриот будет покупать квартиры у нас, в новых районах.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15221
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 15:47
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Настоящий патриот будет покупать квартиры у нас, в новых районах.

ну вот я и говорю

ты даже не знаешь что такое патриотизм а путаешь его с дол***мом
у вас вон роттенберг главный патриот россии
а бабушкам не помогает кiк тiк?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36584
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 16:06
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделок там капля, какое повышение..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 16:13
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да помучто Абайка и тп не хочет вкладывать деньги в свою родину. Рынок мертвый. Втюхавают хаты уже на халяву. Типа этим хотят расскачать.строй бизнес.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 16:15
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

А кому раздают. Один в первый резедку увидел. Пошла жалоба. Второй первый раз увидел газ плиту. Тоже самое.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS