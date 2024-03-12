«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 14:07
Прием заявок на участие в программе начался 1 марта и продолжится по 30 апреля включительно. Срок в 2 месяца установили для того, чтобы не было ажиотажа, пояснила на брифинге в РСК директор областного филиала АО «Отбасы банк». Читать новость
Балы, шмалы. Дипозиты. Властям в первую очередь срочно нужно менять политику. Люди продолжают уезжать даже в РФ которая щас находится в войне. А так бы квартиры бы и без всяких ипотек побежали покупать. А теперь даже не только русские откладывают деньги что б в Челябинске прикупить а и Патриоты. Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.
Vit: Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.
во что вложить? тут квартиру купить?)) у меня и тут есть в россии мне не выгодно продавать и покупать тут еще одну я потеряю в сумме на перерасчет а так я тут налоги плачу, товары покупаю, и на ремонты в детский сад скидываюсь
что то делать за олигархат я не обязан
а у тебя логика немного отбитая путать патриотизм с любовью к властям и олигархам
дома строят олигархи, они же владеют банками через которые дают под кабальные условия на кредитование на покупки своих же квартир как победить этот порочный круг? да никак либо стать северной Кореей либо мирится с олигархическим капитализмом
9% ставка 9%!!!!! это кабала узаконенная берем квартиру 20 лямов из нее у нас есть первоначалка 20% это 4 ляма (это молодым гдето еще эти 4 взять надо) в банке нам дают 16 лямов под 9 % на 20 лет(округлим) в итоге ежемесячный платеж 140 тыс и переплата 18,5 млн ставки в европе на ипотечный кредит 2-3% и то они там возмущаются у нас же 9!!9 карл!!! и еще преподносят это как выгодную программу
Vit: Да продать в Челябинске и купить у нас. Можно в самом наворченом районе кунай
я потеряю в конвертации еще раз тебе говорю продам там на сумму меньше чем тут я смогу купить аналогичную в хорошем районе там я хату взял при обвале рубля до 3 тенге в 2015 поэтому выиграл теперь при курсе по 5 тенге за рубль я проиграю
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