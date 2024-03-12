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«5 лет даже за убитую собаку дают!» - Прения по делу о смертельном ДТП на Аулиекольской трассе прошли в суде Костаная
«5 лет даже за убитую собаку дают!» - Прения по делу о смертельном ДТП на Аулиекольской трассе прошли в суде Костаная
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