НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «5 лет даже за убитую собаку дают!» - Прения по делу о смертельном ДТП на Аулиекольской трассе прошли в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48755
«5 лет даже за убитую собаку дают!» - Прения по делу о смертельном ДТП на Аулиекольской трассе прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.03.24 - 12:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Такие люди будут убивать невинных, и я не хочу, чтобы еще кто-то пострадал из-за них! - высказался потерпевший Камбар Валеев. - Вот эту боль с сердца никто не снимет, и пусть он понесет такие же страдания... Может, тогда поймет...
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14288
Re: «5 лет даже за убитую собаку дают!» - Прения по делу о...
Отправлено: 12.03.24 - 12:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это показывает его черствость, говорит о его самонадеянности и нахальности

Нет. Им просто за него стыдно, да и врятли потерпевшим нужны какие то извенения. Трагедия уже произошла, почему так долго её мусолят не понятно. Он уже должен сидеть. На счёт компенсации, ну понятно что не какие деньги не вернут. Ещё и беременная. Я бы на месте этого Пынзаря пошёл в здернулся и все.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
84
Re: «5 лет даже за убитую собаку дают!» - Прения по делу о...
Отправлено: 12.03.24 - 16:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если садишься пьяным за руль, то уже преступник! Пьяный за рулем авто, которое является источником повышенной опасности, представляет собой деяние, свидетельствующее, что он совершил умышленное преступление, а не по неосторожности! Необходимо законодателю перевести статью 346 УК из преступлений, совершенных по неосторожности в категорию умышленных и назначать от 15 до 30 лет лишения свободы и будет справедливо для всех: для гос-ва, если оно справедливое и для потерпевших! Естественно этот осужденный никогда не вернет им жизни погибших, как деньги в виде морального вреда! Уже очевидно, что он просит снисхождение во всем, со ссылкой на малолетних детей! У нас еще гуманное законодательство, по сравнению с уголовными законодательствами других стран!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS