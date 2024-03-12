Отправлено: - 12:13

Это показывает его черствость, говорит о его самонадеянности и нахальности

Цитата:Нет. Им просто за него стыдно, да и врятли потерпевшим нужны какие то извенения. Трагедия уже произошла, почему так долго её мусолят не понятно. Он уже должен сидеть. На счёт компенсации, ну понятно что не какие деньги не вернут. Ещё и беременная. Я бы на месте этого Пынзаря пошёл в здернулся и все.