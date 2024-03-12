Отправлено: - 13:22

maxsaf:

Чё тут не понятно: английский в мире распространеннее чем русский. Русский распространенное чем казахский

maxsaf:

Какой пассажир ? Он хаты сдает

maxsaf:

Теперь все технички обязаны казахский знать?

maxsaf:

Ниче там не надо раздувать, просто имеющихся правильно рассадить, и все.

Vit:

Просто в это окошко будет очередь, а в соседнее два с деревни. И в первое окошко женщина быстрей сможет по карьерной лестницы подняться. Её будут считать профи. И люди её больше знают в лицо и в случаи чего подпишут я если она в депутаты выдвинится. Вобщем патриотов такой вариант не устраивает.

maxsaf:

В случае с почтой услугу предоставили в полном объеме. Просто клиент нацик попался, вот и всё.

maxsaf:

Вит, передаю их тебе, я - спать

Цитата:И зачем нам русский тогда? Цитата:Он таксист насколько я понялЦитата:Нет в том то и делоТы спросил где она работалаПо всей видимости техничкойЦитата:Зачем? Если можно посадить одну?Ты магазином владелВзял бы двух продавцов которые делают одну и ту же работу при том же количестве клиентов вместо одной? Цитата:Да и это будет казахоязычная сотрудница))Цитата:Если я приду на почту а там сидит сотрудник афганец и будет по афгански мне чето вытиратьЯ пойду напишу заявлениеУслугу не оказалиЦитата:Слив засчитан