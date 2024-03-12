maxsaf: Чё тут не понятно: английский в мире распространеннее чем русский. Русский распространенное чем казахский
И зачем нам русский тогда? Цитата:
maxsaf: Какой пассажир ? Он хаты сдает
Он таксист насколько я понял Цитата:
maxsaf: Теперь все технички обязаны казахский знать?
Нет в том то и дело Ты спросил где она работала По всей видимости техничкой Цитата:
maxsaf: Ниче там не надо раздувать, просто имеющихся правильно рассадить, и все.
Зачем? Если можно посадить одну? Ты магазином владел Взял бы двух продавцов которые делают одну и ту же работу при том же количестве клиентов вместо одной? Цитата:
Vit: Просто в это окошко будет очередь, а в соседнее два с деревни. И в первое окошко женщина быстрей сможет по карьерной лестницы подняться. Её будут считать профи. И люди её больше знают в лицо и в случаи чего подпишут я если она в депутаты выдвинится. Вобщем патриотов такой вариант не устраивает.
Да и это будет казахоязычная сотрудница)) Цитата:
maxsaf: В случае с почтой услугу предоставили в полном объеме. Просто клиент нацик попался, вот и всё.
Если я приду на почту а там сидит сотрудник афганец и будет по афгански мне чето вытирать Я пойду напишу заявление Услугу не оказали Цитата:
maxsaf: А украинцы учат? Почему вы на русских заострили внимание? Путаете национальный вопрос с языковым?
Если человек не учит казахский и при этом настырно ещё качает права что все вокруг него обязаны знать русский то он русский не смотрят на его национальность
Что подтверждается Ты не украинец а русский в Канаде Электрон не немец а русский в германии И путина вы поддерживаете именно по этому Не видел вот просто не видел ни одного кто выступал бы за русский язык и при этом не поддерживал российскую политику и путина Значит делаем вывод что русский язык для вас это не вопрос языковой-филологический А вопрос сугубо политический как инструмент влияния Москвы на свои бывшие колонии
Не хотите русский язык двигать? Ага! Значит вы русофобы значит мы на вас нападем
maxsaf: А украинцы учат? Почему вы на русских заострили внимание? Путаете национальный вопрос с языковым?
Хоть, одно правильное и адекватное замечание. Может правильно будет потомки Рюриковичей и отдельные русскоязычные граждане разных национальностей. Как я шутя говорю, не особо способные ученики, не учат государственный язык. Хотя, раньше и по моему в настоящее время В.Путин говорит, что русские и украинцы один народ. Вместе с тем, большинство украинцев после вторжения РФ вообще открестились от всех и борятся за свою родину, независимость, земли, мову, семьи.
Kairat stayer: Агрессия не к чему хорошему не приведёт. Два примера приведу: Первый, в 1959 году в Чечено-Ингушской АССР, русских проживало 49% (348 000), чеченцев 34% (244 000), ингушей 48 000, армяне и украинцы по 2%. После двух воин в Чечне русских проживает менее 2%, вот и думайте, у нас детские сады, школы, колледжи и ВУЗ функционируют, в перспективе, если молодёжь не будет знать язык государства, тогда не будет конкурентоспособной и.т.д.
Второй пример, противостояние в Украине. Россиянам следует уже думать о своей безопасности, союзники украинцам дадут 1 000 000 безпилотников, часть из них будет оснащён любимым вами искусственным интеллектом, рой будет между собой общаться и уничтожать врагов оккупантов. Кроме того свои разрабатывают, которые до Питера долетают, F 16 скорее всего скоро поступят. Основное население проживает до Урала, Запад и США гуманные не хотят чтобы мирное население уничтожалось, с обоих сторон.
У украинцев на вооружении крылатые ракеты до сверхзвуковых скоростей, ПВО С-300 и С-400 не всегда их перехватывают. Флот РФ на черном море парализовали, безпилотными катерами и теми же крылатыми ракетами. Союзники Украине могут дать баллистические ракеты или они могут сами собрать, используя западные комплектующие, последними можно будет уничтожать военные объекты на территорий РФ. Баллистические ракеты сложно перехватить, нужно вычислять точку встречи, при этом баллистика производит противоракетные маневры, траектория меняется, смещается, потому что им точно нет аналогов в мире .
Сегодня утром отмечал гопоте, что россияне уязвимы, отмечают 9 регионов РФ подверглись атакам безпилотников.
Хотел выругаться. но сдержался. Средняя величина по тем , кто сдаёт ЕНТ на казахском языке по стране выше, но мне предлагает эксперт из Канады ориентироваться на Северо Казахстанскую область. Вопрос : "Он в своём уме?"
Да, это надо так торкнуть, чтобы угрожать нам физическим уничтожением с помощью Искандеров, из за какого то фейка? Да даже если б был не фейк, он, наш коллега по форуму, начал бы нас убивать за это? Это как то очень серьезно, какие то у него проблемы высветились. По моему редакции нужно обратить хотя бы внимание на такие истерические провокационные пугалки.
Если не можешь держать дискуссию, просто не дискутируй, зачем пугать нас какими то ракетами какого то соседа из за необходимости знания государственного языка в госструктурах?
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