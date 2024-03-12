Отправлено: - 15:22

Vit:

Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.

Цитата:во что вложить? тут квартиру купить?)) у меня и тут естьв россии мне не выгодно продавать и покупать тут еще однуя потеряю в сумме на перерасчета так я тут налоги плачу, товары покупаю, и на ремонты в детский сад скидываюсьчто то делать за олигархат я не обязана у тебя логика немного отбитаяпутать патриотизм с любовью к властям и олигархамдома строят олигархи, они же владеют банками через которые дают под кабальные условия на кредитование на покупки своих же квартиркак победить этот порочный круг? да никаклибо стать северной Кореей либо мирится с олигархическим капитализмом