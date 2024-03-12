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≡ «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48755
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 14:07
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Прием заявок на участие в программе начался 1 марта и продолжится по 30 апреля включительно. Срок в 2 месяца установили для того, чтобы не было ажиотажа, пояснила на брифинге в РСК директор областного филиала АО «Отбасы банк».
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14285
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 14:07
#1
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Балы, шмалы. Дипозиты. Властям в первую очередь срочно нужно менять политику. Люди продолжают уезжать даже в РФ которая щас находится в войне. А так бы квартиры бы и без всяких ипотек побежали покупать. А теперь даже не только русские откладывают деньги что б в Челябинске прикупить а и Патриоты. Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4509
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 14:21
#2
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Цитата:
Vit:

Поддержу тебя! Была надежда на новое и быстро угасла!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15216
Re: «Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие...
Отправлено: 12.03.24 - 15:22
#3
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Цитата:
Vit:
Абайка нет что б продать квартиру и вложить деньги в Казахстан. Он не хочет.


во что вложить? тут квартиру купить?)) у меня и тут есть
в россии мне не выгодно продавать и покупать тут еще одну
я потеряю в сумме на перерасчет
а так я тут налоги плачу, товары покупаю, и на ремонты в детский сад скидываюсь

что то делать за олигархат я не обязан

а у тебя логика немного отбитая
путать патриотизм с любовью к властям и олигархам

дома строят олигархи, они же владеют банками через которые дают под кабальные условия на кредитование на покупки своих же квартир
как победить этот порочный круг? да никак
либо стать северной Кореей либо мирится с олигархическим капитализмом
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14285
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
Отправлено: 12.03.24 - 15:30
#4
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Цитата:
abaika95:
Да продать в Челябинске и купить у нас. Можно в самом наворченом районе кунай. Можно под аэропортом, в подвале организовать бассейн. Причём там и воду не надо завозить. Сама приходить. Родниковая.
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