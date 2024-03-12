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«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
«Не допустить искусственный рост цен на жильё» - Какие задачи решает новая жилищная программа «Отау»?
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