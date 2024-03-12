maxsaf: Некорректное сравнение. Медик обязан быть медиком с первого дня. А казахский у той женщины за всю жизнь потребовали впервые. Разницу улавливаешь?
нет не улавливаю
она если знала что с нее будут требовать определённые знания для работы должна была эти знания получить а так на шару пыталась залететь авось прокатит и не заметят что я не компетентна в обслуживании не прокатило Цитата:
maxsaf: Мне лично пофигу, я всегда выберу тот язык, который даёт больше возможностей, и который мне нужнее
ну вот мы и подошли к главному вопросу
а че ты из канады где твои дети на английском учатся требуешь в казахстане прав для русского языка при этом не требуя их в канаде?))
abaika95: она если знала что с нее будут требовать определённые знания для работы должна была эти знания получить а так на шару пыталась залететь авось прокатит и не заметят что я не компетентна в обслуживании не прокатило
Всю жизнь работала - и нигде не требовали. У ваших медиков так тоже бывает?
maxsaf: Он ипэшник. Оказывает услуги. Этого не достаточно в КЗ для обязательного овладения казахским?
нет не достаточно
он на себя работает кто может проверить его? он товар не продает никакой, названия у него нет, вывески, наименований товаров чтобы отдел ономастики его проверил
только когда пассажир возмутится если он не сможет понять его куда ему надо ехать, по сути отказав в услуге тогда им займется прокуратура после заявления
в структуре же например цон, почта, магазин у рядового работника есть начальство и отдел кадров которые по любому уже должны подбирать сотрудников по критериям компететности и если граждане возмутятся что им отказали в услуге на гос языке то попадает начальство
почему я эти прописные истины должен расписывать взрослому дяденьке я не понимаю
abaika95: ну вот мы и подошли к главному вопросу а че ты из канады где твои дети на английском учатся требуешь в казахстане прав для русского языка при этом не требуя их в канаде?))
Чё тут не понятно: английский в мире распространеннее чем русский. Русский распространенное чем казахский. Все в порядке приоритета. Вот сделаете английский нос языком, я начну за английский и русский топить ))
Патриотов не устраивает такой вариант. Просто в это окошко будет очередь, а в соседнее два с деревни. И в первое окошко женщина быстрей сможет по карьерной лестницы подняться. Её будут считать профи. И люди её больше знают в лицо и в случаи чего подпишут я если она в депутаты выдвинится. Вобщем патриотов такой вариант не устраивает.
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