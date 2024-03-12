Отправлено: - 12:26

maxsaf:

Некорректное сравнение. Медик обязан быть медиком с первого дня. А казахский у той женщины за всю жизнь потребовали впервые. Разницу улавливаешь?

maxsaf:

Мне лично пофигу, я всегда выберу тот язык, который даёт больше возможностей, и который мне нужнее

Цитата:нет не улавливаюона если знала что с нее будут требовать определённые знания для работы должна была эти знания получитьа так на шару пыталась залететь авось прокатит и не заметят что я не компетентна в обслуживаниине прокатило Цитата:ну вот мы и подошли к главному вопросуа че ты из канады где твои дети на английском учатся требуешь в казахстане прав для русского языка при этом не требуя их в канаде?))у тебя биполярное расстройство?