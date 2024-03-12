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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5146
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:25
#3121
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Цитата:
maxsaf:
Ей теперь с голоду умереть? Или Чемодан вокзал?


Куда предлагаете? Как вы мне выше отмечали договаривайте, однако, только не в Россию. Чемодан, вокзал, аэропорт в Канаду, США и.т.д.

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15212
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:26
#3122
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Цитата:
maxsaf:
Некорректное сравнение. Медик обязан быть медиком с первого дня. А казахский у той женщины за всю жизнь потребовали впервые. Разницу улавливаешь?

нет не улавливаю

она если знала что с нее будут требовать определённые знания для работы должна была эти знания получить
а так на шару пыталась залететь авось прокатит и не заметят что я не компетентна в обслуживании
не прокатило Цитата:
maxsaf:
Мне лично пофигу, я всегда выберу тот язык, который даёт больше возможностей, и который мне нужнее

ну вот мы и подошли к главному вопросу

а че ты из канады где твои дети на английском учатся требуешь в казахстане прав для русского языка при этом не требуя их в канаде?))

у тебя биполярное расстройство?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:29
#3123
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Цитата:
Kairat stayer:
Куда предлагаете?

Я предлагаю вернуть на работу, на почту, в то окошко посадить, где написано "обслуживание на русском" а рядом такое же окошко, на казахском. Кого такой вариант не устраивает?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:30
#3124
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Цитата:
abaika95:
она если знала что с нее будут требовать определённые знания для работы должна была эти знания получить а так на шару пыталась залететь авось прокатит и не заметят что я не компетентна в обслуживании не прокатило

Всю жизнь работала - и нигде не требовали. У ваших медиков так тоже бывает?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15212
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:31
#3125
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Цитата:
maxsaf:
Он ипэшник. Оказывает услуги. Этого не достаточно в КЗ для обязательного овладения казахским?

нет не достаточно

он на себя работает
кто может проверить его? он товар не продает никакой, названия у него нет, вывески, наименований товаров чтобы отдел ономастики его проверил

только когда пассажир возмутится если он не сможет понять его куда ему надо ехать, по сути отказав в услуге тогда им займется прокуратура после заявления

в структуре же например цон, почта, магазин у рядового работника есть начальство и отдел кадров которые по любому уже должны подбирать сотрудников по критериям компететности
и если граждане возмутятся что им отказали в услуге на гос языке то попадает начальство


почему я эти прописные истины должен расписывать взрослому дяденьке я не понимаю
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:32
#3126
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Цитата:
abaika95:
ну вот мы и подошли к главному вопросу а че ты из канады где твои дети на английском учатся требуешь в казахстане прав для русского языка при этом не требуя их в канаде?))

Чё тут не понятно: английский в мире распространеннее чем русский. Русский распространенное чем казахский. Все в порядке приоритета. Вот сделаете английский нос языком, я начну за английский и русский топить ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15212
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:33
#3127
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Цитата:
maxsaf:
где написано "обслуживание на русском" а рядом такое же окошко, на казахском. Кого такой вариант не устраивает?

всех

и в первую очередь меня
с моих налогов финансируется почта
а они там штат раздувают просто потому что захотелось им взять человеека не знающего язык Цитата:
maxsaf:
Всю жизнь работала - и нигде не требовали

а кто знает где она работала?
может полы мыла на почте
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:33
#3128
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Цитата:
abaika95:
только когда пассажир возмутится если он не сможет

Какой пассажир ? Он хаты сдает
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:34
#3129
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Цитата:
abaika95:
а кто знает где она работала? может полы мыла на почте

Теперь все технички обязаны казахский знать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:35
#3130
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Цитата:
abaika95:
а они там штат раздувают просто потому что захотелось им взять человеека не знающего язык

Ниче там не надо раздувать, просто имеющихся правильно рассадить, и все.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14282
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:35
#3131
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Цитата:
maxsaf: Кого такой вариант не устраивает?
Патриотов не устраивает такой вариант. Просто в это окошко будет очередь, а в соседнее два с деревни. И в первое окошко женщина быстрей сможет по карьерной лестницы подняться. Её будут считать профи. И люди её больше знают в лицо и в случаи чего подпишут я если она в депутаты выдвинится. Вобщем патриотов такой вариант не устраивает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:37
#3132
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Цитата:
abaika95:
и если граждане возмутятся что им отказали в услуге на гос языке то попадает начальство

В случае с почтой услугу предоставили в полном объеме. Просто клиент нацик попался, вот и всё.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:39
#3133
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Цитата:
Vit:
Патриотов не устраивает такой вариант. Просто в это окошко будет очередь, а в соседнее два с деревни

Зато Абайка будет знать, за кого налоги переплачивает :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 12:39
#3134
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Цитата:
Vit:
Вобщем патриотов такой вариант не устраивает.

Вит, передаю их тебе, я - спать :lol: :lol:
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